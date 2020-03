Final Fantasy Brave Exvius - mobilna odsłona kultowej serii jRPG już dostępna na Androidzie i iOS-ie

W oczekiwaniu na Final Fantasy VII Remake warto spróbować swoich sił w War of the Visions: Final Fantasy Brave Exvius, czyli najnowszej odsłonie serii jRPG, tym razem dedykowanej urządzeniom mobilnym.

Square Enix kontynuuje ofensywę związaną z marką Final Fantasy. Gracze, którzy spędzają swój czas przy znakomitej, sieciowej odsłonie serii - Final Fantasy XIV, niedawno otrzymali dużą aktualizację, zatytułowaną “Echoes of a Fallen Star”. Natomiast sympatycy solowej rozgrywki, mogli, już na początku marca, cieszyć się demem Final Fantasy VII Remake. Właśnie w oczekiwaniu na premierę remake'u kultowego dzieła można sięgnąć po debiutującą dziś produkcję - War of the Visions: Final Fantasy Brave Exvius.

Final Fantasy Brave Exvius ma już za sobą premierę w rodzimym kraju producenta, gdzie okazało się ogromnym sukcesem. Na debiut gry w Europie musieliśmy czekać wiele długich miesięcy. Na szczęście, od dzisiaj wszyscy chętni mogą poznać kolejną historię osadzoną w bogatym uniwersum Final Fantasy. Nie zabraknie w niej znanych przeciwników i potworów, charakterystycznego systemu klas postaci czy "summonów" z legendarnym Ifritem na czele.

War of the Visions może się pochwalić atrakcyjną oprawią audio-wizualną, rozbudowanym, turowym systemem walki oraz pełnoprawną kampanią dla jednego gracza.

Final Fantasy Brave Exvius możecie pobrać już teraz ze sklepu Google Play bądź App Store.

Kto wie? Jeśli produkcja przypadnie wam do gustu, to może będzie w nią grać nawet po premierze Final Fantasy VII Remake, która odbędzie się już 10 kwietnia na PlayStation 4.

źródło: gematsu.com