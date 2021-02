Final Fantasy VII: Ever Crisis - zapowiedziano grę RPG na Android i iOS

Square Enix zapowiedziało właśnie niezwykły projekt jakim jest Final Fantasy VII: Ever Crisis.

Już teraz możemy śmiało stwierdzić, że zapowiedziana właśnie gra Final Fantasy VII: Ever Crisis, to jeden z najbardziej zaskakujących projektów ostatnich miesięcy. Square Enix postanowiło przygotować produkcję, która zawierać będzie w sobie całą historię Final Fantasy VII, a warto dodać, że obejmuje ona nie tylko kilka gier, ale również filmów i animacji. Co jednak najbardziej zaskakujące, zmierza ona jedynie na urządzenia mobilne z systemami Android i iOS.

Final Fantasy VII: Ever Crisis to podzielona na rozdziały gra dla pojedynczego gracza, obejmująca całą linię czasową Final Fantasy VII, w tym wydarzenia z oryginalnej gry oraz wszystkich kompilacji Final Fantasy VII, a także nowe elementy fabularne, napisane przez scenarzystę Final Fantasy VII Remake, Kazushige Nojimę, dotyczące początków SOLDIER. Oznacza to, że prawdziwi fani cyklu nie będą mogli przejść obojętnie obok tego tytuł.

Skąd taka decyzja Square Enix? Tego nie wiemy. Z całą pewnością znalazłoby się wielu konsolowych czy PC-towych graczy, którzy z chęcią "ograliby" taką produkcję na nieco wygodniejszych niż smartfony czy tablety urządzeniach. Pozostaje mieć nadzieję, że podobnie jak Final Fantasy XV Pocket Edition, tak i Final Fantasy VII: Ever Crisis trafi ostatecznie na konsole.

Niestety japoński producent nie ujawnił dokładnej daty debiutu produkcji, wiemy jedynie, że Final Fantasy VII: Ever Crisis powinien zadebiutować w 2022 roku.

