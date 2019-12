Final Fantasy VII Remake - gra trafi również na konsole Xbox One i PC-ty!

Posiadacze konsol Xbox One i PC-tów mają dziś powody do radości. Jak właśnie się dowiedzieliśmy, Final Fantasy VII Remake pozostaje tytułem ekskluzywnym dla PlayStation 4, ale tylko czasowym!

Final Fantasy VII Remake to bez wątpienia jeden z najbardziej wyczekiwanych tytułów ostatnich lat. Do tej pory wydawało się, że produkcja ta zmierza wyłącznie na konsole Sony, co zresztą podkreślali, przy niemal każdej okazji, sami twórcy.

Tymczasem Square Enix zaprezentowało właśnie oficjalną okładkę gry Final Fantasy VII Remake w wersji na konsolę PlayStation 4, na której wyraźnie widnieje znaczek mówiący nam, że gra będzie dostępna na wyłączność PS4 tylko przez 12 miesięcy - do 3 marca 2021 roku. Choć oczywiście nie jest to oficjalna zapowiedź edycji na konsolę Xbox One i PC, to możemy być już niemal pewni, że takowe się pojawią.

Warto tu przypomnieć historię sprzed lat, kiedy to Square Enix nawiązało podobną współpracę z Microsoftem przy okazji premiery gry Rise of the Tomb Raider. Początkowo obie firmy podkreślały, że przygody Lary Croft dostępne będą wyłącznie na konsolach amerykańskiej korporacji. Dopiero po premierze gry na Xboxach, ujawniono oficjalnie, że Rise of the Tomb Raider trafi również na PlayStation 4 i PC.

Wraz z dzisiejszymi rewelacjami, możemy się spodziewać, że podobnego scenariusza doczekamy się w przypadku remake'u Final Fantasy 7.

Jeśli jednak chcecie zagrać w najsłynniejszą odsłonę kultowej serii RPG już w przyszłym roku, to musicie rozważyć zakup PlayStation 4. Final Fantasy VII Remake zadebiutuje dokładnie 3 marca 2020.

źródło: wccftech.com