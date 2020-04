Final Fantasy VII Remake na PC potwierdzone przez Square Enix

Po latach oczekiwania, gracze z całego świata mogą się już cieszyć remakiem Final Fantasy VII. Niestety, na razie dotyczy to tylko posiadaczy PlayStation 4. Możliwe jednak, że również posiadacze PC będą mogli sięgnąć po tego wybitnego jRPG-a.

Final Fantasy VII Remake pomimo licznych problemów, wywołanych m.in. pandemią COVID-19, jest już dostępne w sprzedaży. Produkcja Square Enix zbiera znakomite recenzje, więc jeśli nie macie planów jak spędzić święta Wielkanocne, to możecie udać się na wyprawę do niezwykłego miasta Midgard. Niestety dotyczy to tylko posiadaczy konsol PlayStation 4. Jak dobrze wiemy najnowsza odsłona Final Fantasy jest tytułem na wyłączność sprzętu Sony, jednak jest to tylko ekskluzywność czasowa.

Z okazji dzisiejszej premiery gry, Square Enix opublikowało materiał, w którym twórcy dziękują fanom gry. Nie byłoby w tym nic zaskakującego, gdyby nie ukryta wiadomość. Pomiędzy wypowiedziami deweloperów pojawiają się sceny z gry opatrzone dopiskiem - "gameplay zarejestrowano na PC" (oryg. "gameplay captured on PC"). Oznaczać to może tylko jedno - wersja PC-towa Final Fantasy VII Remake, stała się faktem.

Kiedy możemy spodziewać się debiutu gry na PC? Niestety, nieprędko, Final Fantasy VII Remake przez najbliższe 12 miesięcy pozostanie tytułem na wyłączność PlayStation 4. Premiera gry na komputerach będzie się mogła zatem odbyć najwcześniej 11 kwietnia 2021 roku. Co z wersją gry na Xbox One? Tego nie wiemy, ale biorąc pod uwagę ostatnie, bardzo dobre, relacje Microsoftu z japońskimi deweloperami gier, śmiało możemy założyć, że wraz z wersją pecetową pojawi się również ta przeznaczona na konsolę Xbox One.

Jeśli już jesteście w Midgardzie, albo planujecie w najbliższym czasie spędzić tam trochę czasu, to pamiętajcie, że obecnie możecie za darmo zgarnąć dwa motywy na PlayStation 4 inspirowane Final Fantasy 7 Remake.