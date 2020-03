Final Fantasy VII Remake - poznaliśmy mnóstwo nowych informacji na temat nadchodzącego hitu

Square Enix od wczoraj "zasypuje" nas materiałami związanymi Final Fantasy VII Remake. Dzisiaj otrzymaliśmy informacje na temat systemu walki, zadań, dodatkowych przedmiotów i postaci niezależnych.

Zaledwie wczoraj otrzymaliśmy szansę spróbowania Final Fantasy VII Remake za sprawą wersji demonstracyjnej, a już dzisiaj otrzymaliśmy mnóstwo nowych informacji na temat gry. Niestety, nie wszystkie brzmią dobrze.

Na początek Square Enix ogłosiło, że remake kulowego jRPG-a uzyskał złoty status, co oznacza, że prace nad grą zostały zakończone i nic nie zagraża jej premierze. Teraz "krążek" z Final Fantasy VII trafi do tłoczni, a stamtąd pudełka z grą powędrują do sklepów.

To oczywiście nie wszystkie wieści na temat FFVII Remake. Tetsuya Nomura - reżyser gry Final Fantasy VII Remake, udzielił obszernego wywiadu dla magazynu Famitsu, w którym zdradza mnóstwo informacji na temat nadchodzącego hitu. Pan Nomura zdradził, że jego zespół chciał, aby z remake'u zrobić 100% grę akcji, jednak nie pokrywało się to z jego wizją, w której chciał pozostawić elementy z klasycznego trybu turowego. Dzięki temu otrzymaliśmy znakomitą hybrydę, w której dynamiczne starcia znakomicie łączą się z taktycznymi wyborami, dzięki systemowi ATB.

Dowiedzieliśmy się również, że nowa wersja Final Fantasy VII zaoferuje nam sporo zadań pobocznych, które pod względem jakości w żaden sposób nie będą ustępować tym z głównej historii. Potwierdzono także, że w grze pojawią się liczne stroje dla Clouda, Tify i Aerith.

Niestety, pojawiły się i mniej pozytywne wieści. Potwierdzono, że w nadchodzącej produkcji nie dane nam będzie wcielić do drużyny kultowej już postaci - Red XIII. Choć pojawi się on w remake'u, to ze względu na odcinkową formę wydawania gry, twórcy uznali, iż pojawia się on zbyt późno w opowiadanej historii, aby gracze mogli go odpowiednio dobrze poznać, nawiązać z nim relacje i cieszyć się z jego rozwoju. Oznacza to, że liczba towarzyszy pierwszej części Final Fantasy VII będzie mocno ograniczona.

Jak ostatecznie prezentuje się Final Fantasy VII Remake, dowiemy się najwcześniej w dniu premiery gry - 10 kwietnia. Produkcja zmierza na wyłączność PlayStation 4.

źródło: wccftech.com