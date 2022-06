Final Fantasy VII Remake wreszcie na Xbox, choć nie tego oczekiwaliśmy

Square Enix wreszcie zapowiedziało remake Final Fantasy VII na konsole Xbox. Niestety nie jest to pierwsza część przygód Clouda i spółki. Zamiast tego poznamy losy Zacka z Crisis Core: Final Fantasy VII.

Spis treści

Final Fantasy VII to najbardziej rozpoznawalna odsłona kultowej serii jRPG'ów. W tym roku obchodzi ona swoje 25-lecie. Z tej okazji Square Enix przygotowało transmisję wypełnioną po brzegi nowościami i zapowiedziami.

Final Fantasy VII Remake wreszcie na Xbox Series X|S, choć nie do końca na to liczyliśmy

Od premiery nowej wersji Final Fantasy VII minęły już dwa lata. Od miesięcy spekulowano, że wyłączność dla konsol PlayStation wygaśnie już niebawem i gra wreszcie zawita na konsole Xbox. Trudno wyobrazić sobie lepszą okazję do takiej zapowiedzi niż transmisja z okazji 25-lecia marki. Niestety, okazało się, że Final Fantasy VII Remake, jak również dodatek do gry - Intergrade, pozostaną konsolowymi exclusive'ami Sony.

Zobacz również:

Na szczęście Square Enix nie zapomniało całkowicie o użytkownikach konsol Microsoftu. Podczas wydarzenia zapowiedziano bowiem również Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion, czyli remake kultowej gry z PSP, wydanej oryginalnie w 2007 roku. Historia Crisis Core przedstawia wydarzenia sprzed fabuły Final Fantasy VII i skupia się na losach Zacka Faira. Pojawiają się tu jednak dobrze znane postacie, które odgrywają kluczowe role również w "głównym cyklu". Crisis Core to zatem nie tylko doskonałe rozbudowanie mini-serii FF7, ale również znakomita, samodzielna produkcja.

Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion działać będzie na silniku znanym z remake'u FF7. Nowa wersja gry zapewni nam:

Oprawę graficzną na najwyższym poziomie

Nagrane od nowa wszystkie dialogi

Ulepszoną ścieżkę dźwiękową

Remake tytułu zadebiutuje już tej zimy na Xbox Series X|S, PS4, PS5, Nintendo Switch i PC.

Final Fantasy VII Rebirth - druga część remake'u nie dla Xbox'a

Podczas streamu z okazji 25-lecia serii Final Fantasy VII, Square Enix zapowiedziało również drugą cześć remake'u. Final Fantasy VII Rebirth, bo o niej mowa, zadebiutuje zimą 2023 roku na wyłączność PlayStation 5. Square Enix potwierdziło również oficjalnie, że odświeżona wersja FF7 zamknie się w formie trylogii. Oznacza to, że po Remake i Rebirth czeka nas jeszcze jedna przygoda, nad którą prace już trwają.

Final Fantasy VII Remake - wreszcie w całości na PC

Square Enix postanowiło zaskoczyć graczy PC-towych i już od dzisiaj mogą się oni cieszyć również dodatkiem Intergrade do Final Fantasy VII Remake. Oznacza to, że kompletny pierwszy rozdział historii jest wreszcie dostępny dla graczy spoza PlayStation.

Czy jest szansa na Final Fantasy VII Remake na Xbox Series X|S?

Po ostatnich decyzjach Square Enix możemy coraz śmielej zakładać, że szanse na debiut nowej wersji Final Fantasy VII na konsolach Xbox spadły niemal do zera. Od premiery gry minęły już ponad dwa lata, co więcej również kontynuacja jest już zapowiedziana jako tytuł na wyłączność PlayStation. Ze względu na specyfikę wydań i przewagę Sony w tym temacie, wydaje się, że nawet jeśli były szanse na debiut gry, to włodarze Microsoftu uznali, iż nie warto było o nią walczyć. Może po premierze ostatniej części pojawi się zbiorcze wydanie, które trafi również na Xboxy, ale to na razie jedynie mrzonki.

Zobacz również: