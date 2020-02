Final Fantasy War of the Visions z przybliżoną datą premiery, opublikowano nowy zwiastun

Square Enix ujawniło dzisiaj przybliżoną datę premiery, długo wyczekiwanej turowej strategii w świecie Final Fantasy - War of the Visions Final Fantasy Brave Exvius.

Firma Square Enix jest ostatnio wyjątkowo aktywna na rynku gier mobilnych. Dopiero co zapowiedziano grę Kingdom Hearts Dark Road, a już dzisiaj potwierdzono, że jeszcze tej wiosny zagramy w War of the Visions Final Fantasy Brave Exvius. Ta produkcja o nieco przydługim tytule, przeniesie nas w świat znany z innej gry mobilnej japońskiego producenta, a konkretnie Final Fantasy Brave Exvius. Tym razem jednak będziemy mieć do czynienia z rozbudowaną grą taktyczną, która ma pełnymi garściami czerpać z dziedzictwa Final Fantasy. Nie zabraknie zatem charakterystycznego systemu klas postaci, potężnych "summonów" czy wciągającej historii.

Zdaniem twórców, War of the Visions Final Fantasy Brave Exvius zaoferuje złożony system walki, który wymagać będzie od nas strategicznego myślenia. Podczas bitwy znaczną rolę odegra nie tylko bezpośrednia siła naszych oddziałów, ale również ich umiejscowienie na polu bitwy czy otoczenie, które możemy wykorzystać do uzyskania przewagi na przeciwnikami.

Jeśli jesteście zainteresowani War of the Visions i nie chcecie przegapić dnia jej debiutu, to już teraz możecie się wstępnie zarejestrować do zabawy w sklepie Google Play. Gra ostatecznie zadebiutuje zarówno na Androidzie, jak i iOS-ie.

Przy okazji, warto też dodać, że War of the Visions Final Fantasy Brave Exvius zdążyło już zadebiutować w Japonii, gdzie gra okazała się ogromnym sukcesem. Od dnia premiery pobrało ją już ponad 9 milionów użytkowników i obecnie należy ona do grona 5 najpopularniejszych gier w tamtejszym App Store.

