Final Fantasy XIV: Shadowbringers - do gry zawita rajd inspirowany grą NieR: Automata

Square Enix zapowiedziało pierwszą dużą aktualizację do Final Fantasy XIV: Shadowbringers. W grze pojawi się m.in. rajd inspirowany NieR: Automata.

Final Fantasy XIV to obecnie jedna z najpopularniejszych gier MMORPG na rynku. Na początku lipca produkcja została rozszerzona o nowy dodatek - Shadowbringers, który zebrał wiele bardzo pochlebnych opinii. Twórcy nie zwalniają tempa i ujawnili właśnie szczegóły, na temat pierwszej dużej aktualizacji do Shadowbringers.

Aktualizacja 5.1 zatytułowana “Vows of Virtue, Deeds of Cruelty” wprowadzi do gry wiele zmian, poprawek i zupełnie nowej zawartości. Na szczególne wyróżnienie zasługuje 24-osobowy rajd “The Copied Factory”, który będzie pierwszym, w ramach crossoveru z marką Nier: Automata pod tytułem - YoRHa: Dark Apocalypse. Do gry zawitają również: kolejny rozdział głównej historii dodatku Shadowbringers, zmiany w systemie rzemiosła, nowy loch - “The Grand Cosmos”, nowy trial, zmiany w PvP, balans niektórych klas postaci oraz tryb nowa gra plus, który umożliwi graczom na ponowne przejście zadań, z zachowaniem aktualnych postępów.

Patch “Vows of Virtue, Deeds of Cruelty” nie ma jeszcze sprecyzowanej daty premiery, wstępnie aktualizacja ma się pojawić na serwerach gry pod koniec października.

Final Fantasy XIV: Shadowbringers jest obecnie dostępne na PC oraz PlayStation 4.