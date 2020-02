Final Fantasy XIV - aktualizacja “Echoes of a Fallen Star” już dostępna

Square Enix właśnie wprowadziło najnowszą aktualizację do swojej przebojowej gry MMORPG - Final Fantasy XIV.

Final Fantasy XIV to obecnie jedna z najpopularniejszych gier MMO na rynku i jedna z nielicznych, która wciąż działa na zasadzie comiesięcznego abonamentu. Twórcy gry regularnie odwdzięczają się graczom za zaufanie i dostarczają im nową zawartość. Na serwerach gry właśnie pojawiła się aktualizacja 5.2, zatytułowana “Echoes of a Fallen Star”.

Gracze Final Fantasy XIV w nadchodzących tygodniach, a wielce prawdopodobne, że i miesiącach, z całą pewnością nie będą narzekać na nudę. Choć “Echoes of a Fallen Star” to całkowicie darmowa aktualizacja, to w innej produkcji śmiało mogłaby uchodzić za płatne DLC. W jej ramach, do gry zawitają m.in.:

Szereg nowych zadań, rozwijających główny wątek fabularny ostatniego dodatku do gry - Shadowbringers

Nowe bronie i wyposażenie

Nowy loch - Anamnesis Anyder

Druga część rajdu Eden’s Verse

Nowe zadania poboczne i aktywności

Ogromne zmiany w systemie rzemiosła, w tym nowe schematy do tworzenia wyjątkowych elementów wyposażenia

Nowe wierzchowce i stworki

Nowe fryzury i gesty

Nowe zadania poboczne

Pełną listę zmian i nowości wprowadzonych przez aktualizację “Echoes of a Fallen Star” znajdziecie na oficjalnej stronie gry.

Final Fantasy XIV jest obecnie dostępne wyłącznie na PC i PlayStation 4, ale już w niedalekiej przyszłości, gra zadebiutuje również na konsoli Xbox One.

źródło: Square Enix