Final Fantasy XIV za darmo na PlayStation 4

Szukacie pomysłu na ciekawy weekend? Firmy Sony i Square Enix postanowiły ułatwić wam decyzję i udostępniły za darmo grę Final Fantasy XIV na PlayStation 4.

W ostatnich dniach mamy prawdziwy wysyp darmowych tytułów. Zaledwie tydzień temu otrzymaliśmy GTA 5, a od wczoraj można już pobierać szóstą, pełnoprawną odsłonę kultowej Cywilizacji. Niestety, do tej pory, większość promocji omijała graczy konsolowych. Z "pomocną dłonią" postanowiły wyjść firmy Sony i Square Enix, które udostępniły grę Final Fantasy XIV Online – Edycja startowa na PlayStation 4.

Wydanie to pozwoli wam rozpocząć swoją przygodę w niezwykłym, fantastycznym świecie Eorzea i poznać historię z podstawowej kampanii - "A Realm Reborn". W pakiecie tym otrzymacie również abonament na 30 dni zabawy.

Jeśli zastanawiacie się czy warto, to przypominamy, że Final Fantasy XIV to obecnie jedna z najpopularniejszych gier MMORPG na rynku. Gra miała "ciężki start", ale twórcom udało się przebudować tytuł i dostosować go do oczekiwań graczy. Z każdym kolejnym dodatkiem do gry trafia mnóstwo zawartości. Warto nadmienić, że ostatnie rozszerzenie "Shadowbringers" przez wielu recenzentów i fanów serii nazywane jest najlepszym Final Fantasy w historii, to chyba mówi samo za siebie.

Final Fantasy XIV Online możecie dodać do swojego konta PlayStation tutaj, albo bezpośrednio z konsoli.

