Final Fantasy XVI będzię grą akcji? Poznaliśmy szczegóły na temat produkcji

Zapowiedziana w zeszłym roku, najnowsza odsłona kultowej już serii RPG - Final Fantasy, zaoferuje nam nieco odmienne podejście do rozgrywki.

Prezentacja Final Fantasy XVI wywołała niemałe emocje, szczególnie, że twórcy od razu zaprezentowali nam obszerny zwiastun z fragmentami gameplay'u. Cykl ten jest ostatnio na fali wznoszącej. Po przeciętnej trylogii Lightning z Final Fantasy XIII i tylko nieznacznie lepszym Final Fantasy XV, odpowiedzialność za cały cykl przejął Naoki Yoshida. Wybitny reżyser, który był w stanie z fatalnego Final Fanatasy XIV uczynić jedną z najpopularniejszych gier sieciowych na rynku, a co więcej zachować przy tym "ducha" serii.

Sukcesy FFXIV i FFVII: Remake sprawiły, że o kultowym cyklu gier jRPG znów jest głośno, a gracze nie mogą doczekać się kolejnej odsłony. Wspomniany Yoshida jest również głównym producentem nadchodzącego Final Fantasy XVI, w jednym z ostatnich wywiadów uchylił on "rąbka tajemnicy" na temat produkcji gry.

Reżyser ujawnił, że rozgrywka w Final Fantasy XVI będzie skupiona na akcji, możemy zatem raczej zapomnieć o taktycznym systemie walki z FFVII: Remake. Co więcej, dowiedzieliśmy się również, że zespół deweloperski chce, aby gra była jak najbardziej przyjazna dla początkujących i niedoświadczonych w grach akcji graczy. Miejmy nadzieję, że nie oznacza to spłycenia tego aspektu rozgrywki. Twórcy nie zapominają również o przygotowaniu odpowiedniej historii i to właśnie na niej skupiony jest obecnie deweloper.

Czy zatem Final Fantasy XVI stanie się "jedynie" grą akcji z elementami RPG? Cóż, jest zdecydowanie za wcześnie, aby jednoznacznie odpowiedzieć na to pytania. Jednak zapowiedzi twórców nie napawają nas optymizmem.

Final Fantasy XVI nie ma jeszcze ustalonej daty premiery. Póki co, jedyną oficjalne potwierdzoną platformą jest PlayStation 5.

