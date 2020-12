Finał WOŚP przesunięty – pierwszy raz w historii fundacji

Jerzy Owsiak ogłosił przesunięcie finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Takie zdarzenie ma miejsce pierwszy raz w historii działalności organizacji. Czym podyktowana jest ta decyzja?

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to wyjątkowa i już ogólnoświatowa akcja, dzięki której wspierane są osoby potrzebujące w Polsce. Zbierane fundusze przeznaczane są w głównej mierze na sprzęt medyczny i w naszym kraju nie ma już chyba szpitala czy domu pomocy, w których nie znajdował się sprzęt z logo fundacji, w postaci charakterystycznego serduszka. Niestety tym razem, coroczny, wielki finał zbiórki nie będzie taki jak dotychczas i to nie tylko ze względu na konieczność wprowadzenia dodatkowych środków ostrożności.

W dniu wczorajszym, polski rząd ogłosił kolejny narodowy lockdown, który potrwa od 28 grudnia 2020 roku do 17 stycznia 2021 roku. Pomiędzy różnego rodzaju konsekwencjami tego zabiegu, jest również przesunięcie Wielkiego Finału Orkiestry Świątecznej Pomocy, ponieważ do tej pory odbywał się on w pierwszej połowie stycznia i w 2021 roku był zaplanowany na 10 dzień tego miesiąca. Jak ogłosił prezes fundacji – Jurek Owsiak, ze względu na ograniczenia, które zostaną wprowadzone, konieczna była zmiana terminu jednej z największych imprez charytatywnych w Polsce i na świecie.

Na chwilę obecną, nowy termin 29. wielkiego finału WOŚP został ustalony na niedzielę, 31 stycznia 2021 roku. Oczywiście, biorąc pod uwagę stale zmieniającą się sytuację geopolityczną, związaną z panującą pandemią COVID-19, również ta data może zostać w przyszłości zmieniona. Miejmy nadzieję, że to wydarzenie nie zaważy na szczodrości osób wspierających akcję i mimo wszystko, po raz kolejny zostanie pobity rekordowy wynik finałowej zbiórki. Tym bardziej, że pomoc fundacji jest teraz potrzebna bardziej, niż kiedykolwiek dotąd.

Jeśli z potrzeby serca pragniecie wspierać akcje charytatywne, to możecie czynić to cały rok, nie tylko za sprawą WOŚP, ale nawet za pośrednictwem serwisu Facebook. Więcej na ten temat znajdziecie tutaj.

Podczas dokonywania szczodrych przelewów, z pewnością przyda się dobry laptop.