Fire Emblem Three Houses - poznaliśmy szczegóły na temat przepustki sezonowej

Fire Emblem Three Houses to jedna z największych tegorocznych premier na konsoli Nintendo Switch. Twórcy gry ujawnili dzisiaj zawartość przepustki sezonowej.

Fire Emblem Three Houses to najnowsza odsłona zasłużonej serii gier strategiczno-taktycznych z elementami rpg. Twórcy - japońskie studio Intelligent System, wraz z Nintendo ujawnili dzisiaj zawartość przepustki sezonowej. Ta zostanie podzielona na tzw. "fale" i będzie trafiać do nabywców w regularnych odstępach czasu.

Fala pierwsza zadebiutuje w dniu premiery gry - 26 lipca, zapewni nam ona dodatkowe stroje dla głównych postaci (zarówno męskiej, jak i żeńskiej). Fala druga to dodatkowe mapy bitewne oraz przedmioty, które wspomogą nas podczas rozgrywki. Premiera dodatku odbędzie się do 31 października 2019 roku. Trzecia fala, która trafi do nas do 31 grudnia bieżącego roku zaoferuje nam nowe zadania oraz kostiumy. Ostatnia, czwarta fala zapowiada się najciekawiej. Przyniesie nam ona bowiem zupełnie nową historię, nowe grywalne postacie oraz lokacje. Największe z rozszerzeń ukaże się do 30 kwietnia 2020 roku.

Przepustka sezonowa do Fire Emblem Three Houses jest już dostępna w przedsprzedaży, Nintendo wyceniło ją na 25 dolarów. W sklepie japońskiego producenta możecie się również zdecydować na zakup specjalnego zestawu, w którego skład wchodzi gra oraz przepustka sezonowa.

Fire Emblem Three Houses trafi wyłącznie na konsolę Nintendo Switch już 26 lipca.