Firefly Lane – czy będzie 3. sezon serialu? Sprawdzamy plany Netflixa

Wydaje się, że opowieść o dwóch przyjaciółkach dobiegła końca. Ale czy na pewno? Czy Netflix może przygotować 3. sezon "Firefly Lane"?

Firefly Lane to jeden z bardziej popularnych seriali Netflixa i być może jedna z ciekawszych, stworzonych przez platformę, adaptacji. Przypomnijmy: serial powstał na podstawie powieści Kristin Hannah pod tym samym tytułem. Dwa sezony produkcji przedstawiły trwające dekady perypetie Tully Hart (Katherine Heigl) i Kate Mularkey's (Sarah Chalke), a co więcej, sezon 2. ukazał wyjątkowo tragiczne wydarzenie, czyli śmierć jednej z przyjaciółek. Chora na raka Kate zmarła w finale sezonu, a co za tym idzie, serialowa historia dobiegła końca.

O tym, że Firefly Lane zakończy się wraz z 2. sezonem, Netflix poinformował w październiku 2022 roku, a więc jeszcze przed premierą ostatnich odcinków.

Zobacz również:

Czy Firefly Lane mimo wszystko powróci?

Śmierć jednej z bohaterek wydaje się być definitywną oznaką rozstania z serialem. I rzeczywiście, najważniejsze wątki zyskały rozstrzygnięcie, a historia przyjaciółek z Firefly Lane siła rzeczy wydaje się domknięta.

Jak się jednak okazuje, Kristin Hannah stworzyła kontynuację swojej opowieści. Książka pod tytułem Pozwól odejść została wydana w 2021 roku i opowiada o dalszych losach Tully Hart, która próbuje poradzić sobie ze śmiercią najlepszej przyjaciółki. Kobieta stara się nie tylko uporządkować swoje życie, ale również dotrzymać obietnicy, którą złożyła Kate i zaopiekować się jej rodziną.

fot. Netflix

Niestety, wygląda na to, że na ten moment Netflix nie planuje stworzyć ekranizacji drugiej książki z cyklu. Pytana o to Maggie Friedman, showrunnerka Firefly Lane, stwierdziła, że nic nie wie o potencjalnej adaptacji Pozwól odejść, choć sama miała nadzieję, że serialowa opowieść o losach Tully i Kate będzie składać się z trzech sezonów.

Być może fani Firefly Lane nie powinni jednak tracić nadziei. Netflix niejednokrotnie zaskakiwał swoich subskrybentów, a to kasując seriale w najmniej spodziewanym momencie, a to znów nieoczekiwanie przedłużając produkcje. Kluczowe znaczenie dla władz platformy ma przecież popularność danego projektu wśród widzów.

Zobacz także: Firefly Lane, sezon 2, część 2. Kiedy nowe odcinki serialu Netflixa?