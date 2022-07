Firefox 103 - pojawia się kilka praktycznych nowości

Mozilla opublikowała kolejną stabilną wersję Firefoxa. Sprawdzamy, co oferuje użytkownikom.

To już sto trzecia edycja Firefox, a choć Mozilla nie może poszczycić się tyloma użytkownikami, co niegdyś, jest wciąż niezwykle popularnym rozwiązaniem oraz pierwszym wyborem wielu internautów na świecie. Ta edycja nie przynosi jakiś rewolucyjnych (ani rewelacyjnych) zmian, a skupia się na usprawnieniu istniejących funkcji oraz likwidacji nieprzyjemnych bugów. Co w niej znajdziemy? Lista nowości prezentuje się następująco:

wprowadzono podświetlanie wymaganych pól w formularzach PDF;

usprawniony wydajność na monitorach z odświeżaniem powyżej 120 Hz;

wprowadzono możliwość wyboru czcionek i ich wielkości podczas oglądania wideo w trybie PiP;

tryb PiP obsługuje od teraz Funimation, Dailymotion, Tubi, Hotstar i SonyLIV;

windowsowy tryb powiększania obejmuje teraz zarówno treść, jak i interfejs;

Firefoxa można przypiąć do paska zadań w trakcie instalacji Windows 10 lub 11.

Lista poprawek wygląda tak:

naprawa buga wywołującego problemy z wydajnością WebGL podczas korzystania z binarnych sterowników NVIDIA;

naprawa buga wpływającego na spowolnienie otwierania przy wykorzystaniu lokalnej zawartości;

szereg usprawnień technicznych.

Firefox 103 jest już dostępny dla wszystkich. Aktualnie używaną wersję zaktualizujesz wchodząc do zakładki Pomoc, a następnie wybierając O programie Firefox.

Źródło: Mozilla

