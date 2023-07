Firefox 115 to ostatnia wersja, która zadziała na Windows 7 i 8

Mozilla porzuca wsparcie dla starszych systemów Windows. A co przynosi najnowsze wydanie popularnej przeglądarki?

Firefox z numerem 115 jest już do pobrania dla każdego. W celu aktualizacji do najnowszej wersji wystarczy wybrać zakładkę Pomoc, a następnie O programie Firefox. Jak podała Mozilla, jest to ostatnia edycja, która będzie działać na systemach Windows 7 oraz Windows 8. Odtąd tylko Windows 10 i 11 - no i oczywiście w przyszłości Windows 12. Poza tym kończy się wsparcie dla macOS 10.12, 10.13 oraz 10.14.

Póki co z Firefoxa mogą korzystać wszystcy, a czy warto? Oto lista nowości, jakie pojawiają się w tej edycji:

dodano możliwość przenoszenia metod płatności z przeglądarek opartych na Chromium do Firefoxa;

dodano wsparcie dla dekodowania wideo przez procesory Intela na Linuxie;

menadżer zakładek otrzymał przycisk zamykania;

odświeżono mechanizm przenoszenia ulubionych zakładek z innych przegladarek;

użytkownicy nie mający platformy dla dekodowania wideo H264 mogą korzystać ze specjalnej wtyczki Cisco Open H264.

Nie zabrakło szeregu poprawek - związanych zarówno z bezpieczeństwem, jak i samą wydajnością przeglądarki. Ogólnie - warto spróbować, ale rewolucyjnych zmian nie ma.

