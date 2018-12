Firefox 64 - co nowego tym razem?

Po raz sześćdziesiąty czwarty Mozilla wprowadza na rynek kolejną edycję swojej przeglądarki. Co nowego przyniósł nam Firefox z numerkiem 64.0?

Firefox 64.0 nie przynosi żadnej rewolucji w wyglądzie, a większość zmian wprowadzona została w aspekcie technicznym. Oprócz nich otrzymujemy dwie funkcje, które rzeczywiście mogą okazać się praktyczne na co dzień. Jak pisze Mozilla na swoim blogu, przeglądarka ma zwiększyć doświadczenia użytkownika online, dlatego pojawiło się CFR - Contextual Feature Recommender. Jest to technologia proaktywna, która monitoruje zachowanie użytkownika w sieci i podpowiada funkcje i dodatki, jakie mogą pomóc mu w codziennym przeglądaniu internetu. Na przykład jeśli często masz wiele otwartych zakładek, Firefox podsunie rozwiązanie "Pinned Tabs" i wyjaśni, dlaczego pomoże. W dniu premiery stabilnej wersji z numerem 64, Mozilla zaleca trzy rozszerzenia: Facebook Container, Enhancer for YouTube i To Google Translate.

Druga nowość to nowy system organizowania większych ilości zakładek. Wystarczy najechać kursorem na zakładkę i - trzymając wciśnięty CTRL - kliknąć na nią prawym przyciskiem myszki, aby zyskać dostęp do wszystkich dostępnych możliwości, w tym przeniesienia do nowego okna, wyciszenia i innych. Jeśli chodzi o nowości techniczne, wprowadzono kilka poprawek dotyczących szybkości ładowania stron oraz bezpieczeństwa, a także przestano wspierać certyfikaty TLS od Symantec. Pełna lista zmian "pod maską" znajduje się tutaj.

A Firefoxa można pobrać z naszych serwerów:

- kliknij tutaj, aby pobrać przeglądarkę Firefox 64.0 dla systemów 32-bit

- kliknij tutaj, aby pobrać przeglądarkę Firefox 64.0 dla systemów 64-bit