Firefox 65 - co nowego?

W sieci pojawiła się nowa wersja przeglądarki Firefox. Jakie zmiany przynosi?

Firefox w wersji 65.0 to trzy główne zmiany: wsparcie dla WebP, zaawansowany menadżer zadań oraz ulepszona ochrona przed śledzeniem. W momencie pisania tego tekstu nowa edycja nie jest dostępna poprzez mechanizm aktualizacji w przeglądarce (Pomoc -> O programie Firefox), ale znajduje się na serwerach Mozilli - i na naszym. Do końca 29 I powinna zagościć w oficjalnym kanale dystrybucyjnym producenta.

Deweloperzy usprawnili mechanizm ochrony przed śledzeniem. Po kliknięciu na ikonkę (i), znajdującą po lewej stronie paska adresu, pokazywane są wszystkie zablokowane elementy strony, a po kliknięciu na strzałkę ">" można poznać szczegółowe informacje na ich temat. Do tej pory ustawienia prywatności osiągało się poprzez wejście do Opcji w zakładce Narzędzia, teraz doszedł skrót - należy wpisać w wyszukiwarce about: preferences, a jeżeli chce się od razu przejść do ustawień prywatności, należy wstawić po "preferences" hashtag i wpisać "privacy". Okienko prywatności zostało nieco przebudowane. Uwaga - blokowanie aktywnych elementów śledzących jest włączone domyślnie tylko dla trybu prywatnego. W przypadku zwykłego należy zmienić ustawienia na "Własne", choć Mozilla ostrzega, że niektóre witryny mogą po tej operacji nie działać poprawnie.

Gdy wpiszesz w pasku adresu about:performance, pokaże się z ulepszony, bardziej zaawansowany menadżer zadań, nie tylko pokazujący otwarte okienka i zakładki wraz ze zużyciem energii, ale również ilość pamięci RAM zużywanej przez każdy element. Ostatnia ważna nowość to wsparcie dla WebP - czyli formatu stworzonego przez Google w 2011 roku. Oferuje on lepszą o ok. 35% kompresję niż JPG i PNG bez żadnej straty na jakości. Chrome wspiera go od lat. Ponadto dodane zostało wsparcie przez przeglądarkę formatu AV1.

Kliknij tutaj, aby pobrać Firefox 65.0 w wersji 32-bit

Kliknij tutaj, aby pobrać Firefox 65.0 w wersji 64-bit