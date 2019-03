Firefox 66 - nowy "lisek", nowe zmiany

Popularna przeglądarka Firefox doczekała się edycji numer 66. Czym Mozilla chce nas do niej zachęcić?

Firefox 66 wita użytkowników zachętą do stworzenia swojego konta Firefox, które ma umożliwiać synchronizację przeglądarki na różnych urządzeniach. Oczywiście nie jest to obowiązkowe, aby z niej korzystać. A co oferuje w nowej edycji? Przede wszystkim automatyczną blokadę odtwarzania multimediów na stronach internetowych, co znacznie zwiększy komfort przeglądania witryn. Funkcja ta uruchamiana jest w momencie otwierania strony, na której znajdują pliki wideo lub audio. Jeśli ktoś chce obejrzeć dane materiały multimedialne, musi po prostu kliknąć na znaczek odtwarzania. Jeśli na stronie znajduje się klip wideo, który jest domyślnie wyciszony, nic się nie zmieni. Ustawienia blokady można znaleźć po klilknięciu ikonki "i", znajdującej koło kłódki obok paska adresu.

Druga nowość to blokowanie przeskoków strony w trakcie jej przewijania. Gdy robi się to podczas ładowania treści, po pełnym wczytaniu strony wraca ona z automatu na samą górę - od teraz w momencie, gdy zostanie doczytana, użytkownik pozostanie tam, gdzie jest. Trzecia poprawka to możliwość przeszukiwania otwartych kart z poziomu menu karty. Jeśli ma się Firefoxa na różnych urządzeniach i używa funkcji Firefox Sync, dostępne są karty na wszystkich urządzeniach.

Kolejne nowe rzeczy to zmiana ostrzeżeń związanych z podejrzanymi stronami, wsparcie uwierzytelniania przy użyciu Windows Hello, poprawiona obsługa rozszerzeń, podstawowe wsparcie dla macOS Touch Bar, a także ulepszenia techniczne.

Nowy Firefox możesz pobrać z naszego serwera!

Kliknij tutaj, aby pobrać Firefox 66 w wersji dla systemów 32-bit

Kliknij tutaj, aby pobrać Firefox 66 w wersji dla systemów 64-bit