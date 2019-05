Firefox 67 - co nowego przynosi?

I już jest - 67. edycja Firefoxa, a w niej... No właśnie, co właściwie?

Najpierw zacznę od tego, co mówi sama Mozilla. Po zaktualizowaniu przeglądarki Firefox, wita nas okienko z informacjami:

Każda aktualizacja przekazuje więcej władzy w Twoje ręce - masz teraz możliwość blokowania reklam wideo, które są automatycznie odtwarzane po otwarciu artykułu lub strony. Ponadto Firefox wzmocnił ochronę przed śledzącymi Cię reklamami.

Z kontem Firefoksa można więcej - miej oko na wyciekach danych za pomocą Monitora . Dowiedz się, czy Twoje dane stały się ofiarą wycieku. Teraz za pomocą konta Firefoksa możesz zapisać się na powiadomienia o przyszłych wyciekach.

Miej hasła zawsze przy sobie za pomocą aplikacji Lockbox - bezpiecznie korzystaj z haseł zachowanych na koncie Firefoksa z każdego urządzenia, gdziekolwiek jesteś — teraz na Androidzie i iOS.

Wysokiej jakości treści prosto w kieszeni - czytaj interesujące Cię artykuły kiedykolwiek, gdziekolwiek (nawet bez Internetu). Wypróbuj funkcję słuchania Pocket , aby nie nudzić się w podróży!

Bezpiecznie udostępniaj duże pliki za pomocą usługi Send - użyj zaszyfrowanego odnośnika, aby za pomocą konta Firefoksa bezpiecznie udostępniać duże pliki — nawet do 2,5 GB. Można ustawić, kiedy odnośnik wygasa, więc Twoje dane nie zostają w chmurze na zawsze.

No dobrze, ale jak to wypada w praktyce? Zdaniem wydawcy, nowa edycja ma działać o 80% szybciej na każdym systemie Windows, Linux oraz MacOS oraz być bardziej bezpieczna - wprowadzono 21 łatek bezpieczeństwa, w tym dwie krytyczne, pozwolono także na dopasowanie ustawień przeglądania prywatnego. Skąd taka poprawka szybkości? Przeglądarka ma to zawdzięczać optymalizacji kodu, a także ustaleniu priorytetów dla ładowania skryptów, co pozwala na szybsze ładowanie witryn. Jeśli dostępna pamięć spadnie poniżej 400 MB, ich ładowanie zostanie automatycznie zatrzymane. W praktyce - rzeczywiście, da się odczuć różnicę w szybkości otwierania kolejnych witryn. Co do blokowania elementów śledzących oraz szkodników chcących zainfekować system w celu kopania kryptowalut - w ustawieniach bezpieczeństwa mamy nowe ikonki, a więc mechanizmy rzeczywiście zostały wprowadzone. Podczas przeglądania Internetu w trybie prywatnym, mamy nową zasadę dotycząca rozszerzeń: domyślne dla normalnego trybu nie będą działać w prywatnych; można je aktywować ponownie poprzez opcje. A jeśli ktoś lubi bawić się wersjami beta i deweloperskimi, Mozilla po raz pierwszy umożliwia ich jednoczesną instalację w tym samym systemie.

Aby pobrać nową wersję Firefoxa i osobiście sprawdzić jego możliwości, kliknij na Narzędzia na pasku menu, a następnie Opcje. Kolejna edycja przeglądarki spodziewana jest 9 lipca.