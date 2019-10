Firefox 69.0.2 na Windows 10 sprawia problemy

Użytkownicy Firefoxa skarżą się, że po aktualizacji przeglądarki do wersji 69.0.2 występują liczne problemy. Sprawa dotyczy używania jej na systemie Windows 10.

Opisany dalej problem nie występuje u wszystkich użytkowników, jednak zgłasza go spora ich grupa. A co się konkretnie dzieje? Najnowszy Firefox w niektórych przypadkach uniemożliwia pobieranie czegokolwiek z sieci. Mozilla dostała o tym zgłoszenia już kilka godzin po wypuszczeniu aktualizacji przeglądarki i w chwili obecnej bada ten problem. Wiadomo, że występuje on zarówno w edycji Windows 10 Home, jak i Windows 10 Pro. Nie pomaga całkowite odinstalowanie przeglądarki i zainstalowanie jej od nowa - wskazuje to na problem leżący po jej stronie, nie systemów. Jednak jeszcze raz warto podkreślić, że nie występuje to u wszystkich - na naszych komputerach przeglądarka w wersji 69.0.2 działa bez zarzutu.

Mozilla chwilowo wstrzymała proces aktualizacji przy użyciu mechanizmu w przeglądarce, a pierwsze wnioski wskazują na to, że problem może być związany z niektórymi technologiami kontroli rodzicielskiej, jakie zostały wbudowane w Windows 10. Dlatego jeśli zauważysz u siebie problem, wyłącz Kontrolę Rodzicielską w Ustawieniach systemu. Przygotowano już łatkę, która powinna rozwiązać ten problem, jednak jest ona jak na razie dostępna tylko dla użytkowników wersji Nightly. Jeśli jeszcze nie masz aktualizacji przeglądarki do wersji 69.0.2, radzimy zaczekać, dopóki nie pokaże się edycja 69.0.3 - łatka powinna być jej integralną częścią.