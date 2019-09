Firefox 69 - nowości w przeglądarce Mozilli

Zgodnie z planem, wczorajszego wieczoru nastąpila premiera 69 edycji przeglądarki Firefox. Co nowego tym razem?

Mozilla szykuje się na koniec Flasha - który nastąpi w grudniu 2020 - objawem tego jest wyrzucenie z przeglądarki opcji "Zawsze aktywuj" dla tego dodatku. W sytuacji, gdy będzie się chciało wykorzystać elementy wymagające Flasha, trzeba będzie za każdym razem dokonać ręcznej aktywacji. Przeglądarka Firefox automatycznie blokuje teraz lepiej szpiegów w sieci - wzmocniona ochrona przed śledzeniem (czyli funkcja, która blokuje znane ciasteczka śledzące) jest domyślnie włączona w nowej wersji. Wzbogacono także opcje związane z automatycznym odtwarzaniem multimediów na stronach, a także dodano wsparcie dla większej ilości kodeków. Nie obyło się również bez ulepszeń w mechanizmach bezpieczeństwa.

Użytkownicy Windows 10, mający aktualizację Maj 2019 lub wyższą i logujący się do systemu za pomocą funkcji Windows Hello, będą mogli teraz używać mniejszej ilości haseł - dzięki wsparciu dla rozszerzenia Web Authentication HmacSecret. Ponadto w czasie przeglądania sieci każdy użytkownik tego systemu otrzyma porady dotyczące bezpieczeństwa. Kolejna ważna uwagi rzecz to lepsza integracja z "dziesiątką", co pozwoli na optymalizację szybkości działania. Jeśli używasz Firefoxa na macOS, dobra informacja - ulepszono interfejs pobierania oraz zoptymalizowano tryb używania baterii.

Firefox 69 możesz pobrać wprost z przeglądarki - wybierz zakładkę Pomoc, a następnie O programie Firefox - lub pobrać z naszego serwera.