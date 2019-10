Firefox 70 już na serwerze Mozilli

Firefox z numerem 70 jest już gotowy do pobrania z serwerów Mozilli. Co nowego przynosi?

Mozilla ciągle walczy o serca użytkowników, jednak w tej edycji stawia nie na zmiany wizualne, ale techniczne. Jedyną widoczną nowością jest automatyczne dopasowanie motywu przeglądarki do motywu używanego w systemie - jeżeli korzystasz z ciemnego, przeglądarka również będzie ciemna, jeśli z jasnego - pozostanie jasna. I trzeba przyznać, że to bardzo wygodne rozwiązanie. Jednak większość nowości kryje się pod maską - są to zmiany techniczne, a na ich liście znajdziemy m.in. interpreter kodu JavaScript, a także domyślne włączenie WebRenderer. Inne zmiany dotyczą między innymi narzędzi dla deweloperów, a także niewielkich poprawek w interfejsie użytkownika.

Mozilla informuje równocześnie, że niektóre motywy stworzone dla starszych wersji Firefoxa mogą przestać działać w nowej edycji. Jak na razie nowa wersja przeglądarki nie jest dostępna przez wbudowane w przeglądarkę narzędzie aktualizacyjne (czyli wchodzimy do zakładki Pomoc, a następnie O programie Firefox) - możliwość aktualizacji w ten sposób powinna się pojawić dzisiaj wieczorem lub jutro. Niecierpliwi mogą wejść na tę stronę i pobrać plik instalacyjny ręcznie.