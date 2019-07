Firefox 70 z menadżerem haseł i alarmem o wycieku danych

Zaplanowana na październik aktualizacja przeglądarki przyniesie kilka nowych funkcji, w tym informowanie użytkownika o tym, że jego zapisane hasła znalazły się w wycieku danych.

Mozilla zaplanowała wydanie przeglądarki Firefox z numerem 70 dokładnie 22 października 2019. Zostanie w niej umieszczony mechanizm Lockwise oraz nastąpi większa integracja z Firefox Monitor. W efekcie użytkownik otrzyma ostrzeżenie, że jego zapisane hasła znalazły się w wycieku danych. Poda także, o które dane chodzi oraz przekaże instrukcję, w jaki sposób je zmienić oraz pozwoli wygenerować nowe. Już w tej chwili edycja przeglądarki w kanale Nightly zawiera ten mechanizm, użytkownicy edycji stabilnych muszą jeszcze poczekać - aktualnie używają oni wersji 68.0.1. Lockwise jest aktualnie dostępne tylko jako wtyczka do przeglądarki.

Jeśli chcesz zobaczyć działanie Lockwise w Nigthly, wpisz do paska przeglądarki w tej edycji about: logins. Po wejściu na stronę, należy kliknąć prawym przyciskiem myszki na hasła po lewej stronie i wybrać opcję Use a Securely Generated Password. Lockwise generuje silne hasło, składające się z cyfr oraz dużych i małych liter. Użytkownicy wersji stabilnych mogą korzystać z Monitora w celu sprawdzenia, czy używana przez nich witryna zaliczyła kiedyś wyciek danych. Jest to możliwe, ponieważ Mozilla nawiązała współpracę ze stroną Have I Been Pwned?. Takie rozwiązanie ma pozwolić na zwiększenie bezpieczeństwa i prywatności danych każdego użytkownika.

A Firefox 69 ukaże się już niedługo - 3 sierpnia.