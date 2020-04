Firefox 75.0 z nowymi mechanizmami wyszukiwania

Dzisiaj debiutuje 75. stabilna edycja przegladarki Firefox. Największą widoczną zmianą są nowe funkcje związane z wyszukiwaniem i paskiem adresu.

Stojąca za przeglądarką Firefox fundacja Mozilla nie ma powodów do radości - udział "liska" na rynku znacząco spadł, a na miejsce wicelidera wskoczyło Edge. Kilka ostatnich wydań Firefoxa wprowadzało nowe mechanizmy związane z ochroną prywatności, m.in. blokowanie trackerów rekamowych, a dzisiejsze stawia na usprawnienia związane z wyszukwianiem informacji w sieci oraz wpisywaniem adresu. Pierwsza, co rzuca się w oczy, to znacznie powiększony pasek adresu po otwarciu nowej zakładki:

Można tam wpisać albo poszukiwaną frazę, albo adres - w obu przypadkach przeglądarka podsunie sugestie, w których będą m.in. wyświetlone adresy stron odwiedzonych wcześniej przez użytkownika oraz znajdujących się w zakładkach (są one wyróżnione gwiazdką). Ponadto na szczycie listy umieszczane są najczęściej odwiedzane, a powiązane z adresem/frazą.. Od czasu do czasu Firefox wyświetli także porady, podpowiadające, jak można zaoszczędzić czas przy wyszukwianiu. Został także wprowadzony nowy mechanizm automatycznego uzupełniania adresów oraz słów kluczowych.

W tej chwili Firefox 75 nie jest jeszcze dostępny w polskiej wersji językowej. Ta edycja powinna pojawić się jeszcze dzisiaj lub dopiero jutro. Jeśli ktos chce, może z serwerów Mozilla pobrać wydanie anglojęzyczne.

A do ochrony systemu przed zagrożeniami z sieci polecamy Kaspersky Internet Security.