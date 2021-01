Firefox 85 ochroni Cię przed superciasteczkami

Mozilla wypuściła kolejną stabilną wersję Firefoxa. Znacznym poprawkom ulegają ustawienia prywatności, usprawiono również inne elementy przeglądarki.

Choć Firefox nie ma już takiego udziału na rynku przeglądarek, jak niegdyś, Mozilla cały czas go rozwija. Od wielu miesięcy stawia właśnie na ochronę prywatności użytkowników w sieci, dlatego mamy w przeglądarce zaawansowane mechanizmy ochrony przed śledzeniem, co obejmuje m.in. blokowanie trackerów oraz ciasteczek. Teraz dochodzi do tego ochrona przed superciasteczkami - to takie cookies, które używane są do śledzenia aktywności użytkownika online, a zarazem nie są dla niego widoczne. Co więcej - pozostają nawet po tym, gdy wyczyści się ciasteczka! Firefox 85 wykrywa je i izoluje, nie dopuszczając do szpiegowania internautów. Zmianie ulega także pasek ulubionych zakładek. Na pasku pokazują się jak zawsze wybrane, ale po prawej stronie zostaje umieszczony folder z pozostałymi.

Na tym nie koniec. Nowy Firefox pozwoli każdemu na usunięcie wszystkich zapisanych haseł oraz loginów za pomocą jednego kliknięcia. W jaki sposób? Należy wejść w Opcjach do działu Prywatność i bezpieczeństwo, a następnie wyświetlić zachowane dane logowania, a następnie kliknąć przycisk Usuń. Na koniec warto dodać, że jest to pierwsze wydanie Firefoxa bez Flash Playera. Aby dokonać aktualizacji przeglądarki do najnowszej wersji, kliknij na Pomoc, a następnie na O programie Firefox. Po aktualizacji niezbędny będzie restart.

Źródło: MozillaZdjęcie: Burst/Pexels