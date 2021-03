Firefox 87 - co nowego?

Dziś Fundacja Mozilla opublikowała 87. stabilną wersję Firefoxa. Pojawia się pięć nowości, w tym dwie związane z bezpieczeństwem.

Już od kilkunastu wydań Firefox stara się przyciągnąć użytkowników funkcjami związanymi z ochroną prywatności oraz bezpieczeństwa online. Wydanie 87 wprowadza mechanizm Smart Block - ma on za zadanie inteligentnie blokować komponenty, które są niezbędne dla funkcjonowania niekórych witryn, a zarazem narażają użytkownika na śledzenie. Dlatego trzeba zaznaczyć od razu, że w związku z tym niektóre elementy stron mogą się nie wyświetlać, zaś w ekstremalnych przypadkach może być problem z otwarciem strony.

Kolejna zmiana to nowa polityka dotycząca przekazywania informacji pomiędzy stronami. Wprowadzono bardziej restrykcyjne zasady, co ma powstrzymać witryny przed przekazywaniem sobie informacji dotyczących użytkownika. Czyli utrudni to życie trackerom reklamowym, które obserwują odwiedziny użytkownika na stronach, aby podsuwać mu spersonalizowane reklamy.

Następna nowość związana jest z wyszukiwaniem słów na stronie. Można wybrać od teraz podświetlenie wszystkich - jak dotąd podświetlało się jedno, zaś aby znaleźć kolejne poszukiwanie, należało przejść za pomocą strzałek nawigacji dalej. Teraz wystarczy przewijać stronę i widzi się wszystkie słowa kluczowe. To trzy nowości. Czwartą jest wprowadzenie wsparcia VoiceOver dla macOS. Ten mechanizm umożliwia odczytywanie komunikatów z ekranu. Piąta nowośc to dodanie do interfejsu języka śląskiego. Ponadto w edycji Firefox 87 poprawiono osiem luk, w tym dwie oznaczone jako bardzo ważne.

O wszystkich nowościach możesz się przekonać już teraz - wejdź do zakładki Pomoc w przeglądarce i wybierz O programie Firefox. Nowa wersja zacznie się samoczynnie pobierać, a po instalacji trzeba zresetować przeglądarkę i gotowe. Edycja z numerem 88 pojawi się za cztery tygodnie, 20 kwietnia.