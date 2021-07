Firefox 90 - co nowego przynosi?

Okrągła edycja przeglądarki to kilka istotnych nowości oraz poprawek. Jeśli jej używasz - zobacz, co Cię czeka!

Listę nowości zaczyna mechanizm aktualizacji w tle. Mozilla zapowiadała tę zmianę jeszcze w kwietniu. Jeśli pojawi się nowa aktualizacja lub łatka dla przeglądarki, Firefox podczas swojego działania pobierze ją dyskretnie w tle i zaaplikuje przy kolejnym uruchomieniu. Nie jest to nowość na rynku - doskonale znają ją użytkownicy Chrome i Edge.

Kolejna nowa rzecz to narzędzie diagnostyczne, umożliwiające sprawdzenie, czy przerwanie działania Firefoxa lub kłopoty z jego wydajnością nie są spowodowane przez aplikację firmy trzeciej. Aby je uruchomić, należy wpisać do paska adresu komendę: about:third-party. Zostaną wówczas wyświetlone wszystkie moduły zewnętrze, czyli niepodpisane przez Mozillę oraz Microsoft. Te moduły ładują kod do przeglądarki. Jak tłumaczy Mozilla, niektóre z nich mogą znacznie obniżać wydajność działania, a także prowadzić do resetu.

Trzecia nowość związana jest z HTTPS. Możesz w ustawianiach przeglądarki włączyć odwiedzanie tylko stron, które korzystają z tego protokołu, co znacznie zwiększy bezpieczeństwo korzystania z witryn w sieci. Jest możliwe robienie od tego wyjątków - wówczas po prostu dodajesz do "białej listy" stronę nie-HTTPS. Z bezpieczeństwem powiązana jest także następna nowa rzecz - druga wersja mechanizmu SmartBlock. Teraz blokuje ona skrypty firm trzecich na Facebooku, aby zapobiegać śledzeniu użytkownika. Nie wpływa to na przeglądanie serwisu ani możliwość logowania się za pomocą jego konta na innej witrynie.

Ostatnia nowa rzecz to możliwość umieszczania hiperlinków w dokumentach PDF wydrukowanych za pomocą przeglądarki. Jeśli chodzi natomiast o poprawki, to mamy tutaj szereg zmian związanych z bezpieczeństwem, całkowitą likwidację obsługi protokołu FTP, optymalizację silnika renderującego WebRender oraz dodanie opcji otwierania grafiki w nowym oknie. Firefox 90 zainstalujesz, klikając na zakładkę Pomoc i wybierając O programie Firefox.

Źródło: Mozilla