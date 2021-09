Firefox 92 już jest. Co nowego przynosi?

Edycja 92.0 jest już dostępna dla Polski. A czego możesz spodziewać się po aktualizacji przeglądarki?

Jak i wszystkie poprzednie edycje przeglądarki, także nowy Firefox mocno stawia na bezpieczeństwo. Cztery główne nowości to:

bardziej bezpieczne połączenia - Firefox automatycznie zmieni HTTP w HTTPS przy użyciu HTTPS RR jak Alt-Svc;

przy użyciu jak Alt-Svc; pełne wsparcie dla wszystkich odcieni kolorów podczas odtwarzania materiałów wideo w trybie PiP;

użytkownicy maszyn Mac mają dostęp do opcji udostępniania treści macOS bezpośrednio w menu przeglądarki;

na macOS wprowadzone zostaje wsparcie dla obrazów z profilami ICC v4;

Co poprawiono i ulepszono? Pierwsza rzecz na liście to lepsza praca czytnika przy zainstalowanym Thunderbirdzie. Druga - alert w otwartej karcie nie wpływa na wydajność innych kart korzystających z tych samych procesów. Dla użytkowników macOS naprawiono VoiceOver - teraz działa poprawnie i dokładnie pokazuje przyciski i linki oznaczone jako możliwe do rozwinięcia. Kolejne usprawnienie dotyczy menu ulubionych zakładek w macOS - ma teraz ono charakterystyczny dla Firefoxa styl graficzny. Na każdym systemie zmienił się widok kłódeczki przy pasku adresu.

Oprócz tego strona z informacjami o certyfikatach ma teraz dawać użytkownikowi większą wygodę. Z niewidocznych elementów - zarządzanie skryptami JavaScript ma być teraz lepsze, co przełoży się na poprawienie wydajności, a jednocześnie mniejsze zużycie pamięci. Nie zabrakło także kilku poprawek związanych z bezpieczeństwem. Aby zaktualizować przeglądarkę do najnowszej wersji, kliknij na zakładkę Pomoc i wybierz O programie Firefox. Plik aktualizacyjny ma 53 MB i będzie się chwilę aktualizować. W celu wprowadzenia zmian wymagany jest restart przeglądarki.

