Firefox 97 - za dużo zmian nie ma, ale warto zaktualizować

Od dziś dostępna jest najnowsza edycja przeglądarki Firefox. Sprawdzamy, co zmienia.

Mozilla wypuściła Firefoxa 97 zgodnie z planem. Mamy w nim jak zawsze nieco poprawek, usprawnień oraz zmian związanych z bezpieczeństwem. Zacznijmy najpierw od rzeczy widocznych na pierwszy rzut oka. Wprowadzono nowy styl przewijania okienek, dostosowany do designu Windows 11, a dzięki wprowadzonym zmianom technicznym zmiana kart ma być szybsza i bardziej płynniejsza. Przeglądarka Mozilli w wersji na macOS otrzymała również poprawkę wczytywania systemowych czcionek, co powinno pozytywnie wpłynąć na szybkość jej działania. W wersji na Linuxa usunięto wsparcie PostScript podczas drukowania, aczkolwiek opcja ta pozostaje jako możliwa do włączenia.

Firefox 97 w każdej wersji przynosi likwidację podatności w Mozilla Maintenance Service. Mogła ona umożliwić atakującemu nadanie wysokich uprawnień. Poprawiono również kilkanaście pomniejszych bugów związanych z różnymi aspektami używania przeglądarki. I to tyle. Już od dwóch wydań zmiany kolejnych edycji ograniczają się do lekkich poprawek i nie mamy większych zmian. Z drugiej strony - w Firefoxie mamy wszystko, co do szczęścia potrzebne i trudno powiedzieć, co jeszcze mogłoby do niego trafić.

Zobacz również:

Źródło: Mozilla