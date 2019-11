Firefox Preview 3.0 ze zwiększoną ochroną przed śledzeniem

Firefox Preview - znany także jako Fenix - doczekał się edycji 3.0. Czym Mozilla chce przyciągnąć do siebie użytkowników?

Firefox Preview to mobilna edycja przeglądarki Firefox, początkowo przedstawiana jako Fenix. W zamyśle Mozilli ma odebrać część użytkowników Chrome, które dominuje zarówno na desktopach, jak i urządzeniach mobilnych. Chwilowo udział w rynku przeglądarki Firefox Preview ocenia się na jakieś 4% - czy nowa edycja może to zmienić? Od czerwca Mozilla intensywnie nad nią pracuje, udostępniając kolejne edycje użytkownikom - można pobrać je tutaj. Najnowsza, z numerkiem 3, to ulepszona ochrona przed reklamami, cryptominingiem, a także oprogramowaniu szpiegującemu, które wykrada zapisane odciski palców. Blokuje również trackery.

Na tym nie koniec - wszystkie linki otwierane są w okienku prywatnym, przy zamykaniu przeglądarki kasowane są wszystkie zapisane podczas sesji dane, ponadto użytkownik sam decyduje, jakie dane mają być synchronizowane pomiędzy urządzeniami. Z innych funkcji warto wymienić możliwość dodawania wybranych silników wyszukiwania. A jak sprawuje się w praktyce? Polecamy pobrać i wypróbować osobiście - to nic nie kosztuje.