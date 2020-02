Firefox Private Network VPN - Mozilla wypuszcza aplikację VPN

Jeśli chcesz zapewnić sobie prywatne przeglądanie sieci na Androidzie lub Firefoxie, Mozilla zaprasza do testowania wersji beta jej aplikacji VPN.

Firefox Private Network (FPN) to rozszerzenie VPN, wydane przez Mozillę we wrześniu 2019 roku dla desktopowego Firefoxa. Niestety - dostępne jest tylko dla użytkowników przeglądarki z USA. Oczywiście sposobem na to, aby z niego skorzystać, jest... użycie innej sieci VPN do zmiany lokalizacji na USA, ale nie o to chodzi, prawda? Tym bardziej, że do instalacji rozszerzenia trzeba mieć zaproszenie. Teraz Mozilla rozszerza prywatną sieć na urządzenia mobilne - dostępna jest aplikacja dla systemów Android oraz iOS. Co prawda w wersji beta, ale ochronę daje.

Oprócz tego Mozilla zaprezentowała także aplikację (aplikację - nie rozszerzenie) dla systemu Windows 10 i Chromebooków. Zapowiada również, że pojawi się edycja na macOS oraz Linuxa. Koszt? Jak na razie został ustalony na 4,99 USD/m-c, a w abonamencie można wybrać serwery z ponad 30 krajów i korzystać z VPN na maksymalnie pięciu urządzeniach w tym samym czasie. Osoby, które mają konto Firefox, mogą skorzystać z jeszcze głębszej ochrony - ale tu również mamy do czynienia z propozycją wyłącznie dla użytkowników z USA.

Co mają zrobić internauci z innych rejonów świata? Udać się do "poczekalni", wypełnić formularz i czekać na powiadomienie o możliwości używania VPN. A póki co polecamy nasz ranking "Najlepsze VPN w 2020 roku".

Źródło: Neowin