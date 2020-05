Firefox Private Relay - generator adresów e-mail w przeglądarce

Przeglądarkę Firefox będzie można wkrótce wzbogacić o ciekawe rozszerzenie Private Relay. Pozwoli ono na generowanie adresu e-mail na potrzeby zarejestrowania się na dowolnej witrynie.

Mozilla na rynku przeglądarek radzi sobie coraz gorzej, a próbuje pozyskać (i odzyskać) użytkowników poprzez kładzenie nacisku na prywatność. Wkrótce do istniejących mechanizmów zabezpieczających dane użytkownika dołączy Firefox Private Relay. Jest to rozszerzenie, dostępne obecnie w wersji alfa. Na czym polega jego działanie? Gdy jest zainstalowany, a Ty wejdziesz na stronę, która prosi o podanie adresu e-mail, możesz za jego pomocą wygenerować alias poczty. Dzięki temu ukrywasz swój prawdziwy adres poczty, ale w przypadku powiadomień ze strony dostajesz je na swoje konto. Rozwiązanie to przypomina nieco funkcję "Zaloguj się, używając konta Apple", ale... nie wymaga logowania.

Jak wyjaśnia Mozilla, gdy na stronie zobaczysz pole wymagające podania adresu e-mail, klikasz na przycisk rozszerzenia i wygenerowany alias pojawia się w tym okienku. Za przekierowanie na Twój e-mail wiadomości odpowiada producent. Co ciekawe, za każdym razem generowany jest inny alias, a więc nigdy nie będzie dwóch takich samych, co ma jeszcze skuteczniej utrudnić śledzenie użytkownika w sieci. Każdy alias będzie można w dowolnej chwili skasować lub wyłączyć.

Pełna wersja Firefox Private Relay ma zadebiutować w tym roku.

