Firefox Quantum 61.0 - co nowego?

Dziś światło dzienne ujrzała najnowsza edycja przeglądarki Firefox Quantum. Co nowego oferuje użytkownikom?

Mozilla skupiła się na poprawkach i optymalizacjach tych mechanizmów "pod maską" przeglądarki, które mają wpływ na komfort użytkowania oraz szybkość działania "liska". Użytkownicy przeglądarki na systemach Windows oraz Linux mogą spodziewać się szybszego przełączania pomiędzy zakładkami, lepszej synchronizacji zakładek oraz poprawki interfejsu użytkownika w trybie Dark. Strony powinny być szybciej ładowane dzięki usprawnieniom w obsłudze własnych arkuszy stylów - Quantum CSS. W przypadku użytkowników MacOS, rozszerzenia (WebExtensions) będą uruchamiały swoje własne procesy. Posiadacze komputerów Mac będę od tego wydania mogli korzystać z nowego mechanizmu łatwego udostępniania linków z poziomu menu paska adresu.

Firefox 61.0

Absolutną nowością w Firefox 61.0 jest tab warming. Funkcja ta polega na szykowaniu się do ewentualnego otwarcia nowej karty, gdy tylko użytkownik najedzie kursorem na link na aktualnie przeglądanej stronie. To nie prekognicja - gdy tylko Firefox wykryje przytrzymanie na linku kursora, zacznie "na wszelki wypadek" ładować do pamięci zawartość witryny znajdującej się pod adresem linka, dzięki czemu będzie możliwe szybsze otwarcie strony. Ponadto ulepszono mechanizmy bezpieczeństwa - wprowadzono wsparcie dla najnowszego draftu TLS 1.3, zablokowano zasobów FTP na stronach http(s). Dodana została możliwość ukrywania zakładek przez WebExtensions.

Nowe wydanie Firefoxa możecie pobrać z naszego serwera:

Pobierz Firefox 61.0 w wersji 32-bit

Pobierz Firefox 61.0 w wersji 64-bit