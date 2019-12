Firefox Reality pojawia się w Microsoft Store

Niedawno pisaliśmy o przeglądarce Mozilli, która ma posłużyć do cieszenia się z możliwości dawnych przez VR. Właśnie trafiła ona do oficjalnego sklepu Microsoftu.

Firefox Reality to przeglądarka będącą specjalną wersją Firefoxa, która obsługuje rzeczywistość wirtualną. Wpiera wszystkie dostępne aktualnie na rynku zestawy do VR, jak Oculus Go, Quest, HTC Vive. Jej zaletą jest możliwość otwarcia dosłownie każdej witryny w środowisku VR. Wcześniej w tym roku Microsoft wypuścił swoją wersję gogli VR - HoloLens 2. Dzisiaj w jego sklepie niespodziewanie pojawiła się edycja Firefox Reality, dedykowana wyłącznie tym goglom. Jest to o tyle interesujące, że wcześniej nie było ze strony żadnej z wymienionych firm zapowiedzi dotyczących takiego rozwiązania.

Co warto dodać - Firefox Reality współpracuje nie tylko z systemem Windows (wszystkie 64-bitowe wersje "dziesiątki" od edycji 17134), ale również konsolą Xbox One. Można pobrać ją bezpłatnie ze sklepu Microsoft Store i przekonać się osobiście, jak sprawuje w praktyce.