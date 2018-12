Firefox Reality - przeglądarka do wirtualnej rzeczywistości

Przeglądarkę Firefox znają wszyscy, nie każdy jednak wie, że w październiku Mozilla wypuściła jej wersję przeznaczoną dla okularów VR. Co warto o niej wiedzieć?

Firefox Reality to szybka i bezpieczna przeglądarka przeznaczona dla gogli wirtualnej rzeczywistości. Posiada te same właściwości, co klasyczna, jak możliwość dodawania zakładek czy przeglądanie w trybie prywatnym, ale ponadto umożliwia płynne przełączanie pomiędzy 2D i 3D. Pełna lista dostępnych możliwości pokazana jest na tym filmiku:

Wydanie 1.1, które zostało wypuszczone w tym tygodniu, dodało wsparcie dla materiałów 360° z różnych źródeł, w tym YouTube, a także rozszerzono listę poleceń głosowych. Wygodną funkcją jest możliwość przełączenia się na widok pełnoekranowy lub przybliżony. Ponadto można eksponować wybrane treści na stronie głównej. Na przyszłość zapowiedziana została synchronizacja zakładek pomiędzy Firefoxem używanym na różnych urządzeniach.

A jak można skorzystać z możliwości oferowanych przez tą przeglądarkę? Oczywiście trzeba posiadać okulary VR. Gdy już je masz, możesz znaleźć Firefox Reality jw następujących sklepach z oprogramowaniem: Oculus Go, HTC Viveport oraz Google Play Store.