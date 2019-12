Firefox Reality z funkcją przesyłania zakładek do okularów VR

Firefox Reality, czyli przeglądarka Mozilli dedykowana rzeczywistości wirtualnej, zadebiutowała rok temu. Po wielu miesiącach ciszy powraca z nową funkcją.

Mozilla pracuje nad Firefox Reality powoli, dlatego nowości na temat tej dedykowanej VR przeglądarki trafiają się dość rzadko. Jej cel to umożliwienie wszystkim odkrywania przyjemności i możliwości dawanych przez rzeczywistość wirtualną, a nowa funkcja ma pozwolić na otwieranie każdej zakładki w hełmie do VR - obsługiwane są modele Oculus Go, Quest oraz rodzina HTC Vive. Jak to działa? Tak, jak pokazuje to poniższy filmik - wysyła się zakładkę do podpiętych gogli, gdzie następnie można obejrzeć jej treść, nawet, jeśli dana witryna nie obsługuje VR.

Sama funkcja wysyłania zakładek jest doskonale znana ze zwykłej przeglądarki Firefox, gdzie występuje już od paru wydań. Edycja Reality ma umożliwić nowe spojrzenie na znane strony i serwisy - nawet, jeśli są one przesyłane z telefonu. Oczywiście do tego wszystkiego potrzebne są gogle - większość modeli można podłączyć bezprzewodowo do PC za pomocą Bluetooth. Oprócz nowej funkcji, w tej edycji Firefox Reality doszły także nowe języki - w tym polski. Jeśli zatem masz dostęp do okularów VR - wypróbuj nowe możliwości!