Firefox Send wykorzystywane przez cyberprzestępców - reakcja Mozilli dziwi

Mozilla na stałe zrezygnowała z usługi udostępniania plików Firefox Send. Okazało się, że niektórzy użytkownicy wykorzystywali ją do wysyłania złośliwego oprogramowania.

Do tej pory narzędzie Firefox Send sprawdzało się całkiem nieźle i było wykorzystywane do wysyłania zaszyfrowanych plików. Opcja ta zyskała sobie grono fanów, jednak nie wszyscy korzystali z niej z legalny sposób. Znaleźli się też tacy, którzy wysyłali złośliwe oprogramowanie i za jego pomocą przeprowadzali ataki typu spear phishing.

Ataki cyberprzestępcze

Metoda phishing polega na podszywaniu się pod inną osobę lub instytucję, w celu wyłudzenia poufnych informacji (typu dane logowania, czy karty kredytowej), zainfekowania komputera szkodliwym oprogramowaniem, czy też nakłonieniu ofiary do konkretnych działań. Jest to jedna z najpopularniejszych form cyberprzestępstwa i z reguły ofiary są wybierane losowo. Phishing typu spear jest za to wymierzony w konkretną firmę, organizację lub osobę.

Przedstawiciele przeglądarki Mozilla Firefox informują, że zainfekowane pliki zostały usunięte z serwerów, jednak nie rozwiązuje to problemu, jeżeli oprogramowanie znajduje się już na twoim komputerze. Co prawda, pozwala to uniknąć kolejnych ataków w przyszłości, ale nie zatrzyma przestępców, jeżeli złapali nas już w swoją "sieć". Poza tym właściciele firmy zdecydowali się na wycofanie rozszerzenia Firefox Send.

Inne porzucone funkcje

Dodatkowo Mozilla zdecydowała się porzucić również Firefox Notes. Aplikacja ta pozwala na robienie notatek tekstowych podczas przeglądania sieci. Usługa ta zostanie wycofana już w październiku, jednak jeżeli do tego czasu zostanie zainstalowana na przeglądarce, to dalej będzie można z niej korzystać. Nie polecamy takiego rozwiązania, gdyż jest to furtka dla hakerów, o czym pisaliśmy tutaj.

Jeżeli posiadasz ważne notatki tekstowe w aplikacji Firefox Notes to pracownicy firmy opublikowali przewodnik, w którym wyjaśniają w jaki sposób wyeksportować pliki, co zalecają wykonać przed listopadem.

Żeby się zabezpieczyć przed atakami cyberprzestępców należy najpierw zacząć od instalacji dobrego antywirusa. Dodatkowo trzeba być ostrożnym podczas pobierania plików na własny komputer i - przede wszystkim - nie klikać w linki od nieznanych nadawców!