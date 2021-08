Firefox - historia aktualizacji [12.08.2021]

Przeglądarka Firefox ciągle ulega zmianom na lepsze. W tym tekście gromadzimy informacje o zmianach w każdej nowej edycji.

Spis treści

Przeglądarka Firefox początkowo nosiła nazwę Phoenix. Pod taką nazwą jej pierwsza wersja trafiła do publicznych testów 23 września 2002 roku. 9 lutego 2004 obowiązującą nazwą stała się Mozilla Firefox i wówczas zadebiutowało wydanie stabilne 1.0. Ciekawostka - było reklamowane w prasie drukowanej, m.in. w New York Times.

Przez lata Firefox miał swoje wzloty i upadki, a szczyt jego popularności przypadał na lata 2013-2014. Obecnie na globalnym rynku udział przeglądarki wynosi 7,17%. Wyprzedza ją Chrome, Edge oraz Safari. Jednak w Polsce zajmuje drugie miejsce, plasując się za Chrome (stan na czerwiec 2021). Poniższa historia aktualizacji będzie na bieżąco uzupełniana o informacje o kolejnych stabilnych edycjach. Listę zmian zaczynamy od Firefoxa 85 - informacje o wcześniejszych wydaniach można znaleźć na łamach PC World, korzystając z wyszukiwarki na naszej stronie.

Zobacz również:

Firefox 91

Data wydania: 11 sierpień 2021

Lista nowości prezentuje się następująco:

Total Cookie Protection - ciasteczka z różnych stron mają być przechowywane osobno, nie wymieniając między sobą informacji. Dzięki temu zwiększy się poziom prywatności użytkowników, a ponadto z poziomu ustawień przeglądarki (w dziale bezpieczeństwo) będzie można czyścić wybrane ciasteczka. Obrazu to poniższa grafika;

Windows SSO - nowa funkcja w Firefoksie w wersji 91, która pozwala logować się do kont Microsoft, służbowych i szkolnych przy użyciu poświadczeń systemu operacyjnego Windows 10. Można ją włączyć, zaznaczając pole wyboru w sekcji Prywatność i bezpieczeństwo w ustawieniach Firefoksa;

drukowanie w trybie poprawionej czytelności - powraca funkcja umożliwiająca drukowanie stron w formacie uproszczonym - czyli bez takich elementów strony, jak przyciski, reklamy i obrazy tła. Zapewnia to nie tylko lepszą czytelność, ale także oszczędność papieru i tuszu/tonera;

HTTPS-First - ostrzeganie w trybie prywatnym przed stronami bez HTTPS;

automatyczne wejście w tryb wysokiego kontrastu na macOS (wymaga włączenia w opcjach).

Firefox 90

Data wydania: 14 lipca 2021

Listę nowości zaczyna mechanizm aktualizacji w tle -jeśli pojawi się nowa aktualizacja lub łatka dla przeglądarki, Firefox podczas swojego działania pobierze ją dyskretnie w tle i zaaplikuje przy kolejnym uruchomieniu.

Kolejna rzecz to narzędzie diagnostyczne, umożliwiające sprawdzenie, czy przerwanie działania Firefoxa lub kłopoty z jego wydajnością nie są spowodowane przez aplikację firmy trzeciej. Aby je uruchomić, należy wpisać do paska adresu komendę: about:third-party. Zostaną wówczas wyświetlone wszystkie moduły zewnętrze, czyli niepodpisane przez Mozillę oraz Microsoft. Te moduły ładują kod do przeglądarki. Jak tłumaczy Mozilla, niektóre z nich mogą znacznie obniżać wydajność działania, a także prowadzić do resetu.

Trzecia nowość związana jest z HTTPS. Możesz w ustawianiach przeglądarki włączyć odwiedzanie tylko stron, które korzystają z tego protokołu, co znacznie zwiększy bezpieczeństwo korzystania z witryn w sieci. Jest możliwe robienie od tego wyjątków - wówczas po prostu dodajesz do "białej listy" stronę nie-HTTPS. Z bezpieczeństwem powiązana jest także następna nowa rzecz - druga wersja mechanizmu SmartBlock. Teraz blokuje ona skrypty firm trzecich na Facebooku, aby zapobiegać śledzeniu użytkownika. Nie wpływa to na przeglądanie serwisu ani możliwość logowania się za pomocą jego konta na innej witrynie.

Ostatnia nowa rzecz to możliwość umieszczania hiperlinków w dokumentach PDF wydrukowanych za pomocą przeglądarki.

Firefox 89

Data wydania: 2 czerwca 2021

Wydanie to wprowadza interfejs Proton. Jak podaje Mozilla, interfejs został wprowadzony po to, aby było przejrzyściej, wygodniej i ładniej. Co daje Proton? Przede wszystkim karty stają się transparentne i przebija przez nie motyw - co jest widoczne szczególnie wtedy, gdy będzie on posiadać wiele kolorów i ozdoby, np. kwiaty. Poza zmianami wizualnymi wraz z nowym interfejsem usprawniono zarządzanie powiadomieniami. Te ważne będą pokazywane bardziej dyskretnie, zaś mniej nieważne zostały po prostu usunięte. Mechanizm Total Cookie Protection jest domyślnie uruchomiony podczas przeglądania prywatnego, a Firefox oddziela ciasteczka każdej witryny od siebie tak, aby jedne nie przekazywały informacji o użytkowniku innym.

Firefox 88

Data wydania: 20 kwietnia 2021

W tej edycji wyłączono całkowicie wsparcie dla protokołu FTP, ponieważ nie jest szyfrowany i naraża użytkowników na ryzyko wycieku danych oraz ataki typu man-in-middle. Ponadto poprawiono obsługę mikrofonu i kamery, a z funkcji menu usunięto wykonywanie zrzutów ekranu. Dostęp do niego można uzyskać poprzez menu kontekstowe na dowolnej stronie lub samodzielnie stworzyć ikonkę i np. umieścić ją na pasku.

Firefox 87

Data wydania: 24 marca 2021

Wydanie 87 wprowadza mechanizm Smart Block - ma on za zadanie inteligentnie blokować komponenty, które są niezbędne dla funkcjonowania niektórych witryn, a zarazem narażają użytkownika na śledzenie. Dlatego trzeba zaznaczyć od razu, że w związku z tym niektóre elementy stron mogą się nie wyświetlać, zaś w ekstremalnych przypadkach może być problem z otwarciem strony. Kolejna zmiana to nowa polityka dotycząca przekazywania informacji pomiędzy stronami. Wprowadzono bardziej restrykcyjne zasady, co ma powstrzymać witryny przed przekazywaniem sobie informacji dotyczących użytkownika. Czyli utrudni to życie trackerom reklamowym, które obserwują odwiedziny użytkownika na stronach, aby podsuwać mu spersonalizowane reklamy.

Następna nowość związana jest z wyszukiwaniem słów na stronie. Można wybrać od teraz podświetlenie wszystkich - jak dotąd podświetlało się jedno, zaś aby znaleźć kolejne poszukiwanie, należało przejść za pomocą strzałek nawigacji dalej. Teraz wystarczy przewijać stronę i widzi się wszystkie słowa kluczowe. To trzy nowości. Czwartą jest wprowadzenie wsparcia VoiceOver dla macOS. Ten mechanizm umożliwia odczytywanie komunikatów z ekranu. Piąta nowośc to dodanie do interfejsu języka śląskiego. Ponadto w edycji Firefox 87 poprawiono osiem luk, w tym dwie oznaczone jako bardzo ważne.

Firefox 86

Data wydania: 23 luty 2021

Firefox 86 to wprowadzenie możliwości oglądania wielu filmów w trybie picture-in-picture, funkcja Total Cookie Protection oraz lepsza integracja funkcji drukowania z systemowymi.

Firefox 85

Data wydania: 26 stycznia 2021

Pojawia się ochrona przed superciasteczkami - to takie cookies, które używane są do śledzenia aktywności użytkownika online, a zarazem nie są dla niego widoczne. Co więcej - pozostają nawet po tym, gdy wyczyści się ciasteczka. Firefox 85 wykrywa je i izoluje, nie dopuszczając do szpiegowania internautów. Zmianie ulega także pasek ulubionych zakładek. Na pasku pokazują się jak zawsze wybrane, ale po prawej stronie zostaje umieszczony folder z pozostałymi.

Firefox 85 pozwalia każdemu na usunięcie wszystkich zapisanych haseł oraz loginów za pomocą jednego kliknięcia. Należy wejść w Opcjach do działu Prywatność i bezpieczeństwo, a następnie wyświetlić zachowane dane logowania, a następnie kliknąć przycisk Usuń. Na koniec warto dodać, że jest to pierwsze wydanie Firefoxa bez Flash Playera.