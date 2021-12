Firefox nie otwiera stron Microsoftu? Jest proste rozwiązanie

Użytkowników przeglądarki Firefox spotkała nieprzyjemna niespodzianka - powiązane z Microsoftem strony nie chcą się otwierać. Co zrobić, aby zlikwidować tę nieprzyjemną sytuację?

Mozilla Firefox to przeglądarka ciesząca się w Polsce dużą popularnością. Początkowo można było pomyśleć, że to zemsta Fundacji Mozilla na Microsofcie, który dość nachalnie promuje Edge i zniechęca użytkowników do pobierania innych przeglądarek. Gdy chciało się przejść na którą ze stron Microsoftu, jak na przykład docs.microsoft.com czy blog firmowy, można było zobaczyć, że nie można nawiązać bezpiecznego połączenia.

Foto: Ax Sharma, Twitter

Inne przeglądarki nie miały takiego problemu, więc było jasne, że problem leży po stronie Firefoxa. Jak się okazało, jest to wina OCSP (Online Certificate Status Protocol), czyli protokołu odpowiadającego za zabezpieczenie połączenia na linii serwer-odbiorca. Pomagało wyłączenie go w ustawieniach przeglądarki, ale nie każdy użytkownik to potrafi oraz nie każdy ma ochotę grzebać w zaawansowanych funkcjach Firefoxa. Mozilla zdaje sobie z tego sprawę, toteż wczoraj pojawiła się nieplanowana, wymuszona przez sytuację aktualizacja i w chwili obecnej najświeższa wersji przeglądarki to edycja 95.0.1.

Jeśli chcesz mieć pewność, że wszystkie strony będą na Firefoxie działać bez problemu, zalecamy zaktualizować Firefoxa od razu - łatka jest nieduża, a proces aktualizacji to zaledwie kilkanaście sekund.

