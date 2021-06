Firefox odświeżony - zobacz zmiany

Interfejs Proton obiecuje, że będzie czyściej, przejrzyściej i ładniej. Czy tak jest naprawdę?

Firefox 89 trafia do użytkowników, a aktualizacja przeglądarki z wcześniejszej wersji jest wykonywana automatycznie. Największa i najbardziej widoczna nowość to wspomniany Proton. Co zmienia? Jak podaje Mozilla, interfejs został wprowadzony po to, aby było przejrzyściej, wygodniej i ładniej. Dlatego przy pierwszym uruchomieniu przeglądarki zobaczysz dwa okienka - pierwsze z informacjami o nowościach, drugie - z możliwością wyboru motywu. Wyglądają tak:

Co daje nam Proton? Przede wszystkim karty stają się transparentne i przebija przez nie motyw - co jest widoczne szczególnie wtedy, gdy będzie on posiadać wiele kolorów i ozdoby, np. kwiaty. Wyglada to u mnie w ten sposób:

Reszta funkcji została zaprezentowana materiale wideo, przygotowanym przez Mozillę.

Poza zmianami wizualnymi wraz z nowym interfejsem usprawniono zarządzanie powiadomieniami. Te ważne będą pokazywane bardziej dyskretnie, zaś mniej nieważne zostały po prostu usunięte. Ma to pomóc internaucie w osiągnięciu skupienia. Ponadto domyślnie wyłączono odtwarzanie materiałów wideo na odwiedzanych witrynach.

Jak przy każdej nowej edycji przeglądarki, także i w tej nie zabrakło poprawek związanych z bezpieczeństwem oraz prywatnością użytkowników. Mechanizm Total Cookie Protection jest domyślnie uruchomiony podczas przeglądania prywatnego, a Firefox oddziela ciasteczka każdej witryny od siebie tak, aby jedne nie przekazywały informacji o użytkowniku innym.

Nie powiem - jak na razie fajnie to wygląda i pokazuje, że Mozilla zmierz w dobrym kierunku. Czy dzięki Protonowi stanie się rywalem dla Edge i Chrome? Teoretycznie nie, ale wszystko możliwe.

Źródło: Mozilla