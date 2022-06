Firefox usuwa trackery z linków. Co to oznacza dla Ciebie?

W edycji 102 przeglądarki pojawiła się bardzo praktyczna funkcja, która realnie zwiększa bezpieczeństwo użytkowników. Oto, co musisz o niej wiedzieć.

Od wielu wydań Firefox stawia na bezpieczeństwo i ochronę prywatności, a każda kolejna edycja przeglądarki poprawia te aspekty w ten czy inny sposób. Wydanie Firefox 102 wprowadza kompletną nowość - jest nią usuwanie trackerów z linków. Jak to działa? Zapewne zdarzyło Ci się skopiować link z jakiejś strony, aby wkleić go w nowej karcie. Link w pasku adresu prezentuje się na przykład tak:

https://www.pcworld.pl/news/8-powodow-do-zmiany-Chrome-na-Firefoxa,438767.html

Ale gdy go skopiujesz i wkleisz, widzisz coś takiego:

https://www.pcworld.pl/news/8-powodow-do-zmiany-Chrome-na-Firefoxa,438767.html?fbclid=IwAR2Xs8sAmwzBishz3O07aLSkoCJ2yWSFZkt_3YZ1oXEZLotLICO2-D0pII8

Ta rozbudowana końcówka to tracker, pokazujący robotom, z jakich stron przechodzisz. Roboty gromadzą te informacje, poznając Twoje zachowanie w sieci. Nowa opcja bezpieczeństwa Firefoxa pozwala na ich automatyczne odcinanie. Jak jednak pokazują pierwsze testy - nie zawsze to działa. Jeśli chcesz tego spróbować, wówczas musisz wejść do ustawień przeglądarki, a tam do sekcji Prywatność i bezpieczeństwo. W dziale Wzmocniona ochrona przed śledzeniem należy wybrać opcję Ścisła.

Zobacz również:

Fot. H Tur/PC World

I to wszystko, co należy zrobić, aby czuć się nie-szpiegowanym. Uwaga - funkcja ta nie działa podczas sesji w trybie prywatnym.

Źródło: PC World, Mozilla