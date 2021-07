Firefox w końcu pojawi się w Sklepie Microsoft?

Microsoft planuje duże zmiany w działaniu Sklepu Microsoft. Wraz z oficjalną premierą Windowsa 11 możemy spodziewać się tam wielu nowości.

Wraz z pojawieniem się Windowsa 11 Microsoft ogłosił, że ma zamiar ułatwić możliwość dodawania aplikacji i programów do swojego sklepu wszystkim deweloperom. Mówi się także, że autorskie programy, takie jak Teams, Office oraz Visual Studio trafią do nowego i przeprojektowanego sklepu.

Microsoft chce otworzyć Sklep w systemie Windows 11 dla wszystkich zewnętrznych producentów i programów, takich jak Chrome, czy Firefox. W przeszłości Google próbowało już dodać swoją przeglądarkę do Sklepu Microsoft poprzez umieszczenie tam pliku instalacyjnego, zamiast pełnego programu.

Microsoft dosyć skutecznie blokował te działania, zasłaniając się różnymi powodami, z których większość opierała się na regulaminie samego sklepu. Wygląda jednak na to, że w niedalekiej przyszłości ulegnie to zmianie, a Microsoft przestanie być tak restrykcyjny. Sklep Windows będzie więc otwarty dla wszystkich, którzy będą chcieli umieścić w nim swoje programy. Możemy więc oczekiwać rychłego pojawienia się w nim aplikacji takich producentów jak Mozilla, czy Adobe.

Otrzymaliśmy już potwierdzenie takich ruchów ze strony Mozilli. Na forum Bugzilla, jeden z jej inżynierów, Nick Alexander, potwierdził, że w ciągu kilku dni od pojawienia się jego postu będzie miało miejsce wiele działań w kierunku umieszczenia programów w Microsoft Store.

Kolejnym potwierdzeniem rychłego pojawienia się Firefoxa i innych przeglądarek w sklepie Microsoft jest fakt, że amerykański gigant uaktualnił już regulamin sklepu. Przeczytamy w nim, że każda z przeglądarek pojawiających się w nim musi być stworzona w oparciu o silniki Chromium oraz Gecko. Jest to więc spora zmiana w porównaniu do poprzedniego stanu rzeczy, kiedy to Microsoft pozwalał na umieszczenie jedynie przeglądarek używających silników dostarczonych przez platformę Windows, efektywnie uniemożliwiając innym producentom umieszczanie własnych przeglądarek w sklepie.

Odświeżony Sklep Microsoft będzie zapewne dostępny jesienią tego roku dla użytkowników systemów Windows 10 i Windows 11.

