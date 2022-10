Firefox : wersja 106 to kolorowy zawrót głowy oraz możliwości edycji PDF

Dzisiaj światło dzienne ujrzała 106 wersja stabilna przeglądarki Firefox. W tym wydaniu zwracają uwagę dwie nowości.

Firefox ma w ostatnich latach zmienne szczęście co do popularności, ale cały czas trzyma na rynku stabilną pozycję. Być może wydanie oznaczone numerem 106 pomoże w zdobyciu kolejnych użytkowników? Nie pojawiają się w nim co prawda rewolucyjne zmiany, ale wprowadzono praktyczne rozwiązania. Pierwsze dotyczy przede wszystkim możliwości lepszego dopasowania kolorystyki przeglądarki. Opcja ta pojawia się po pierwszym uruchomieniu po aktualizacji. Otrzymujemy do wyboru barwę, która będzie ozdabiać górną belkę. Jak mam być szczery, wolałem swój poprzedni, własnoręcznie ustawiony motyw, ale jeśli ktoś woli mieć kolor - będzie zadowolony.

Fot.: H Tur/PC World Fot.: H Tur/PC World

Druga istotna nowość to możliwość edytowania plików PDF. Eliminuje to konieczność korzystania w tym celu z narzędzi firm trzecich. Teraz możesz w Firefoxie dodawać tekst do dokumentów PDF, rysować po nich, odznaczać checkboxy oraz wstawiać podpisy. Sprawdziłem - wszystko działa bez zarzutu, aczkolwiek interfejs mógłby być bardziej czytelny. Przykład - aby wstawić tekst, należy kliknąć na ikonkę podobną do I. Mało to intuicyjne i wymaga przyzwyczajenia.

Fot.: H Tur/PC World

Co dalej? Kolejna opcja to łatwiejsza synchronizacja z Firefoxem na telefonie - wystarczy zeskanować kod QR, aby przenieść swoje karty i zakładki na urządzenie mobilne. Można również przypiąć tryb przeglądania prywatnego do górnego paska, aby mieć szybszy dostęp do tego trybu odwiedzania stron internetowych. Nie zabrakło oczywiście poprawek bezpieczeństwa, ale Mozilla nie wyszczególnia żadnych na swojej stronie.

