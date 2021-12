Firefox - wydanie 95 to RLBox. Czyli co?

Mozilla wypuściła 95. stabilną wersję Firefoxa. Oto nowości, o których warto wiedzieć.

Firefox ukazuje się zgodnie z planem, miesiąc i pięć dni po poprzedniej wersji. Jak zwykle producent - Fundacja Mozilla - wprowadził szereg nowych elementów związanych z bezpieczeństwem. Główna nowość to RLBox.

Czy jest ten mechanizm? Powstał we współpracy Mozilli z badaczami z University of California San Diego oraz University of Texas. Korzysta on z WebAssembly w celu zwiększenia ochrony przeglądarki przed podatnościami jakie mogą kryć się w bibliotekach firm trzecich. Proces ten jest dość skomplikowany i można o nim przeczytać na blogu producenta. Dla przeciętnego użytkownika ważne jest po prostu to, że będzie znacznie lepiej chroniony.

To jednak jeszcze nie wszystko. Od tej edycji domyślnie włączony jest mechanizm Site Isolation, co zapewnia lepszą ochronę przed atakami typu side-channel (jak np. Spectre). Poza bezpieczeństwem wprowadzono optymalizację dla użytkowników Firefoxa na macOS - przeglądarka będzie zużywać mniej zasobów procesora podczas wykonywania procesów oraz lepiej dekodować streaming wideo (co dotyczy m.in. Amazon Prime Video i Netflixa). Niezależnie od platformy zmianie ulega okienko PiP - pojawia się w nim przycisk pauzy, umożliwiający zatrzymanie odtwarzanego klipu w dowolnym momencie.

Aby zaktualizować Firefoxa do kolejnej wersji, kliknij na zakładkę Pomoc, następnie O programie Firefox. Instalacja nowej wersji odbędzie się automatycznie. Na koniec wymagany jest restart przeglądarki.

