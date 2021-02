Firma Microsoft podaje informacje o aktualizacji 21H1

Już niedługo zostanie udostępniona aktualizacja 21H1, a do tej pory nie wiedzieliśmy jakie zmiany wprowadzi. Firma Microsoft odpowiada.

Aktualizacja 21H1 jest pierwszą z dwóch większych aktualizacji zapowiedzianych na rok 2021. Obie mają zawierać ogromne zmiany w systemie Windows 10. Przypominamy, że aktualizacja 21H2 wprowadzi przede wszystkim nowy design całego interfejsu głównie za pomocą nowego języka programowania Fluent Design oraz nowoczesnej platformy UI WinUI 3. W naszym artykule możecie zapoznać się dokładnie z zapowiadanym nowym wyglądem Windows 10. Co ważne, aktualizacja 21H1 jest tą, która ma przygotować system do zmian.

Od jakiegoś czasu pojawiały się pogłoski, że 21H1 będzie się opierała na aktualizacji z października 2020 (wersja 20H2) i jak się okazuje - jest to prawda. Firma Microsoft oficjalnie to potwierdziła w notatce dla partnerów sprzętowych, gdzie dokładnie napisała "Windows 10 w wersji 21H1 będzie postępować zgodnie z tymi samymi wytycznymi co 21H2". Oznacza to, że nowa aktualizacja nie wprowadzi istotnych zmian i będzie kompatybilna ze wszystkimi istniejącymi urządzeniami, aplikacjami i sterownikami.

„Sterowniki, które spełniają wszystkie obowiązujące wymagania systemu Windows 10 w wersji 2004, będą kompatybilne”- potwierdził Microsoft.

Nie ma jeszcze daty premiery aktualizacji, wiadomo jednak, że pojawi się ona w pierwszej połowie roku, prawdopodobnie na wiosnę. W tej chwili ma informacji, czy poza drobnymi poprawkami 21H1 będzie zawierała coś jeszcze, ale wiemy jedno - jest ona wstępem do ekscytującej aktualizacji 21H2, na którą czekają wszyscy.