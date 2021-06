Firma Microsoft potwierdza kolejny błąd w systemie Windows 10

Ostatnia, czerwcowa aktualizacja wygenerowała kolejny irytujący problem. Firma Microsoft informuje, że jest świadoma awarii, jak jednak ją usunąć?

Aktualizacje związane z serią Patch Tuesday mają za zadanie regularnie co miesiąc instalować szereg zabezpieczeń oraz usuwać nieliczne błędy i awarie. Zazwyczaj to właśnie ma miejsce. Niestety, okazuje się, że ostatnia aktualizacja zamiast naprawiać to spowodowała kolejne problemy...

Aktualizacja o numerze KB5003637 dostępna była dla wszystkich użytkowników systemu Windows 10 w wersji 21H1, 20H2 oraz 2004. Tak jak innych kompilacji z serii Patch Tuesday i tej zadaniem było uaktualnienie zabezpieczeń oraz usunięcie irytującego błędów zgłaszanych przez użytkowników. Niestety, gdy jedna awaria została usunięta to powstała kolejna, jeszcze bardziej kłopotliwa. Według raportów, po instalacji aktualizacji KB5003637 pasek zadań systemu Windows 10 zupełnie wariuje. Szczególnie zauważalne jest to podczas korzystania z nowej funkcji "Wiadomości i zainteresowania" o czym pisaliśmy tutaj. Aż do teraz problem ten nie był potwierdzony przez firmę Microsoft, ale właśnie to się zmieniło. Przedstawiciele poinformowali, że są świadomi kłopotu i pracują nad jego rozwiązaniem.

"Po zainstalowaniu aktualizacji KB5001391 lub nowszych, przycisk Wiadomości i zainteresowania na pasku zadań systemu Windows może mieć rozmazany tekst w niektórych konfiguracjach wyświetlania" - podali przedstawiciele firmy Microsoft.

Źródło: Windows Latest

Jak to naprawić?

Aby usunąć irytujący błąd powodujący wariacje znaków na pasku zadań należy wypróbować rozwiązania zaproponowane poniżej:

Wyłączyć funkcję " Wiadomości i Zainteresowania "

" Zmienić lokalizację paska zadań na górę ekranu. Przejdź do Ustawienia > Personalizacja > Pasek zadań > Położenie > U góry

na górę ekranu. Przejdź do Ustawienia > Personalizacja > Pasek zadań > Położenie > U góry Zmienić na zalecane ustawienia skalowania . Przejdź do Ustawienia > Ekran > Skala i układ > 250% (Zalecane)

. Przejdź do Ustawienia > Ekran > Skala i układ > 250% (Zalecane) Odinstalować aktualizację. Przejdź do Ustawienia > Aktualizacja i zabezpieczenia> Windows Update > Opcje zaawansowane > odinstaluj aktualizacje

