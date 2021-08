Firma Microsoft testuje nową funkcję w programie Teams 2.0

W ostatnim czasie twórcy Microsoft Teams dla Windows 11 znacząco poprawili jakość obsługi programu. Tym razem mowa o nowej funkcji wiadomości.

Firma Microsoft już od jakiegoś czasu pracuje nad modernizacją programu Microsoft Teams dla systemu Windows 11. Warto tutaj wspomnieć o tym, że w przeciwieństwie do obecnej wersji oprogramowania, Microsoft Teams 2.0 jest oparty na Edge WebView 2 i wykorzystuje silnik Chromium - ten sam co przeglądarki Microsoft Edge i Google Chrome. Już tydzień temu pisaliśmy o aktualizacji wprowadzającej funkcje połączeń audio i wideo, a teraz wygląda na to, że zmieniło się także coś jeszcze.

Po aktualizacji systemu okazuje się, że firma Microsoft wprowadziła funkcję o nazwie "Odpowiedz", która pozwala odnosić się do wiadomości, cytując ją. Generalnie nie jest ona niczym nowym, gdyż została dodana już jakiś czas temu na prawie wszystkie platformy. Wyjątkiem był pulpit programu Microsoft Teams, na którym i teraz wprowadzono nową funkcję. Jak widać na poniższym zrzucie ekranu, opcja odpowiedzi pojawia się po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na dowolnej wiadomości - także tej wysyłanej przez nas.

Trzeba przyznać, że firma Microsoft ciężko pracuje, by ogólne wrażenia podczas korzystania z Windows 11 były jak najlepsze. Na dowód tego przygotowaliśmy zbiorczy artykuł, w którym umieściliśmy wszystkie nowinki dotyczące nowej generacji systemu o nazwie "System Windows 11 - wszystko co musisz o nim wiedzieć".