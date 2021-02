Firma Microsoft testuje nowy sposób aktualizacji

Wraz z aktualizacją 21H1 prawdopodobnie zostanie wprowadzony nowy sposób instalowania funkcji systemu Windows 10.

Aktualizacja 21H1 to jedna z dwóch większych aktualizacji planowanych na rok 2021. Według wszystkich dostępnych informacji, ma ona zawierać głównie niewielkie poprawki, które będą przygotowywać system do dużo większej aktualizacji 21H2. Wygląda jednak na to, że firma Microsoft planuje wprowadzić również kilka dodatkowych i ciekawych funkcji.

Według najnowszych informacji firma Microsoft rozpoczęła testowanie pakietu funkcji dla systemu Windows 10, a wraz z nimi planuje wprowadzić nowe rozszerzenia. Pakiety funkcji polegają na rozdzieleniu kluczowych rozszerzeń dla systemu Windows od zbiorczej kompilacji tworząc mniejsze pliki. Ma to pozwolić na pobieranie interesujących nas danych bez instalowania całej aktualizacji. W planach jest wprowadzenie takich rozszerzeń jak: obsługa wbudowanego narzędzia obsługi zrzutów ekranu, ulepszenia klawiatury programowej oraz poprawa panelu wprowadzania pisma ręcznego.

Firma Microsoft planuje w ciągu najbliższych kilku miesięcy wprowadzić większe zmiany za pośrednictwem pakietów funkcji. I byłaby to ważna zmiana w sposobie aktualizacji systemu Windows 10. Być może jest to dobry sposób na zniwelowanie liczby błędów, które ostatnio pojawiają się nagminnie.

Zobacz również: Windows 10 21H2. Nowe ustawienia baterii ucieszą posiadaczy laptopów