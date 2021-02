Firma Microsoft usunie przeglądarkę Edge z Windows 10

Firma Microsoft oficjalnie ogłosiła, że usunie przeglądarkę Edge Legacy z systemu Windows 10. Kiedy to się stanie?

Firma Microsoft do tej pory wypuściła trzy wersje tej samej przeglądarki: Internet Explorer, Microsoft Edge Legacy i Microsoft Edge. Ostatnia z nich jest najnowsza i najlepiej dostosowana do współczesnych urządzeń. Mimo to, nadal jest wielu użytkowników systemu Windows 10, którzy korzystają z Edge Legacy. Z tego powodu firma Microsoft wprowadza zmiany, które mają zmusić do korzystania z najnowszej wersji Microsoft Edge.

Na początku firma Microsoft ogłosiła, że przestanie wspierać Microsoft Edge Legacy 9 marca 2021 roku. Oznacza to, że od tego dnia przeglądarka będzie przestarzała i przestanie być w jakikolwiek sposób aktualizowana. W takim wypadku użytkownicy staną się bardziej podatni na ataki hakerów i cyberprzestępców. Jednak ten fakt niektórych użytkowników nie odstrasza i z tego powodu firma Microsoft postanowiła usunąć Edge Legacy wraz z aktualizacją 13 kwietnia 2021 i zastąpić ją najnowszą wersją przeglądarki.

[...] ogłaszamy, że nowa miniatura Microsoft Edge 3 zaprezentowana w poście na blogu zatytułowanym "New Microsoft Edge", zastąpi Microsoft Edge Legacy w kwietniowej aktualizacji systemu Windows 10 we wtorek. Będzie ona dostępna w ramach zbiorczych miesięcznych zabezpieczeń systemu Windows 10: aktualizacja - inaczej zwana wydaniem Update Tuesday (lub „B”) - będzie 13 kwietnia 2021 r. Po zastosowaniu tej aktualizacji na urządzeniach nieobsługiwana starsza aplikacja Microsoft Edge Legacy na komputery zostanie usunięta, a nowa przeglądarka Microsoft Edge zostanie zainstalowana.

Aktualizacja dotyczy systemu Windows 10 w wersji 1803 oraz wszystkich nowszych. Zmiany nie dotyczą Windows 7, ani Windows 8.x. Jednak nie musisz czekać na aktualizację, żeby zmienić wersję przeglądarki. Możesz zrobić to samodzielnie już teraz po prostu pobierając ją z oficjalnej strony Microsoftu tutaj.